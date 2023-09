Le monellerie di Emil nei Sabati della meraviglia alla Libreria degli Asinelli

Il ciclo di incontri I Sabati della meraviglia che la Libreria degli Asinelli dedica ai bambini, riparte il 9 settembre con l’allegria e la tenerezza di Emil, l’indimenticabile monello di Astrid Lindgren.

Anche se le avventure complete di Emil non vengono più ristampate da anni da Salani, e si trova solo il primo volume, la libraia Laura Branchini racconterà in due appuntamenti l’intero ciclo, che è adatto ai bambini di tutte le età (a partire dai 3 anni) per la simpatia, semplicità e dolcezza di queste storie.

Una vera e propria chicca per riscoprire un grande personaggio e le sue dolcissime avventure.

Si comincia sabato 9 e si prosegue poi il 23, sempre alle ore 11 negli spazi della Libreria degli Asinelli al civico 14 di via Bagaini, nel centro della città di Varese.

Per partecipare non serve prenotare: «Sarà sufficiente arrivare puntuali – assicurano i librai – Si può anche partecipare a una sola delle due mattine, le storie non sono interdipendenti».

Alla narrazione è abbinata la merenda del Wise Donkey Bistrot con un costo di 7€ (focaccia oppure dolcetto + succo o altra bevanda).