Le otto squadre di calcio di Busto Arsizio in un solo torneo. Bimbi in campo per la solidarietà

Le squadre dei 2013 e dei 2014 si affronteranno sui campi della Borsanese e dell’Antoniana per la prima edizione della Bcs Cup. Il ricavato a due associazioni del territorio

Come unire tutte le squadre di Busto? Con la solidarietà. È questa la risposta che arriva dalla presentazione del primo torneo città di Busto Arsizio-BCS Cup organizzato dall’associazione Tigrotto per Busto, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, nell’anno in cui Busto è città europea dello Sport.

Tutte le realtà calcistiche bustocche, nessuna esclusa, si uniranno in un unico grande torneo che si svolgerà domenica 17 settembre dal mattino al pomeriggio. Grazie al sostegno di Banfi Centro Stampa, i campi sportivi di Antoniana e Borsanese ospiteranno la prima edizione di questo torneo riservata ai piccoli calciatori delle annate 2013 e 2014. L’ingresso è gratuito con offerta libera e tanto sano divertimento.

Le società partecipanti sono Aurora Pro Patria, San Marco, Antoniana, Borsanese, School of sport, Busto 81

Beata Giuliana, Cas Sacconago, Polisportiva Santi Apostoli, Ardor.

Soddisfazione per l’assessore allo Sport Maurizio Artusa: «Dopo tanti anni finalmente un torneo delle squadre di calcio della città. Da arbitro sono contento di essere riuscito a mettere insieme tutte queste società per un evento benefico che farà divertire i bambini».

Sorride Emanuele Gambertoglio de Il Tigrotto, ispiratore di questa iniziativa e motore di tante attività legate allo sport e al calcio in particolare: «Questo è un bellissimo sogno che realizzo, quello di mettere insieme tutte le realtà calcistiche della città che amo». Il ricavato andrà all’aassociazione sportiva Pad Cuffie Colorate e alla cooperativa Asda Speranza.