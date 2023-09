“Le parole perse”, a Gallarate uno spettacolo per la Giornata dell’Alzheimer

In occasione della 30ª giornata mondiale dell’Alzheimer, la 3SG Camelot di Gallarate propone alla città lo spettacolo teatrale “Le parole perse”, scritto da Giovanna Belloni, prodotto da Costruire Aps.

Lo spettacolo è in programma giovedì 21 settembre alle ore 21:00 al teatro del popolo di Gallarate, in via Palestro 5.

Ingresso gratuito; per informazioni 0331 750301

La serata ha anche il patrocinio del Comune di Gallarate.