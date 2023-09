Le rassicurazioni della maggioranza non bastano, raccolta di firme per gli alberi di piazza San Maurizio

Sono già più di 200 le firme raccolte dai cittadini che si sono attivati per la difesa dei tigli di piazza San Maurizio, di cui temono l’abbattimento nell’ambito del progettato rifacimento della piazza.

Nei giorni scorsi il vicesindaco Vincenzo Orlandino è intervenuto per fugare i timori di questi cittadini, sostenendo che il progetto prevede solo l’abbattimento di uno dei sei tigli presenti, quello che presenta uno stato di saluto meno ottimale.

Rassicurazioni che però non sono bastate. La raccolta di firme, iniziata nei negozi del paese, prosegue infatti questa mattina al mercato, come annunciato dalla pagina Facebook “Salviamo i tigli di piazza San Maurizio”, aperta proprio per sensibilizzare la cittadinanza sulla questione tigli.