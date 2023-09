All’Earth Festival di Luino una mostra su arte e natura

Con alcuni giorni di anticipo rispetto all’inizio ufficiale, la mostra “Dialoghi con la natura” darà il via alla terza edizione dell’Earth Festival di Luino: evento dedicato alla natura e all’ambiente promosso dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro-WEEC Network in collaborazione con il Comune di Luino.

La mostra, che verrà inaugurata sabato 30 settembre alle 16:30 a Palazzo Verbania, sarà aperta al pubblico fino al 14 ottobre con due sedi di esposizione: l’ex Kursaal (Palazzo Verbania) e la Masseria di Villa Filippi (via San Pietro 43).

Curata dalla galleria Spazio28 arte contemporanea e da Mariella Filippi, l’esposizione – che rientra nel progetto “Lasciare il Segno 2023 – avrà come tema lo sguardo contemplativo e dialettico con la Natura. In un momento storico come quello attuale, in cui la Natura evidenzia sconvolgimenti e mutazioni dovuti in gran parte alla superficialità dell’uomo, «ci è sembrato opportuno proporre un’attenzione particolare alla bellezza e al valore dell’ambiente naturale che ci ospita – raccontano gli organizzatori -. Nella mostra sarà esposta una selezione di opere di artisti contemporanei che hanno rivolto uno sguardo critico e disincantato verso la natura».

L’ESPOSIZIONE A PALAZZO VERBANIA

La mostra si articolerà secondo un itinerario ben preciso: nella sala del piano terra le opere vogliono comunicare la bellezza trionfante ed esuberante della natura: alberi monumentali, insetti e colori, attraverso lo sguardo contemplativo degli artisti (Federica Galli, Nilla Six, Donatella Baruzzi, Jessica Carroll, Danila Denti,Elena Fregni, Alicia Iglesias, Vittorio Mandelli, Loredana Muller, Eduardo Toletti, Petra Weiss). Nelle sale del primo piano gli artisti dialogano con la natura in modo critico, evidenziando il rapporto uomo-natura (Daniela Barzaghi, Simona Bellini, Paolo Blendinger, Ivan Boneccher, Maria Eitle Vozar, Mavi Ferrando, Linda Fontanelli, Sibylle Laùbli, Margherita Leoni, Saba Najafi, Giancarlo Pozzi, Antonella Prota Giurleo,Ubaldo Rodari). Nelle teche sono esposti libri d’artista di Walter Valentini, Giulia Napoleone, Loredana Muller, Giorgio Bacchin, Danila Denti, Gretel Fehr, Nadia Tognazzo, Tiziana Rosmini.

L’ESPOSIZIONE NELLA MASSERIA DI VIA SAN PIETRO 43

Nella Masseria di via San Pietro 43 in esposizione una serie di opere site specifiche che continuerano ad indagare l’universo naturale sotto diverse sfaccettature:

Sala Dorfles

Nella sala della masseria dedicata a Gillo Dorfles tra gli altri esponiamo opere di Federica Galli e Nilla Six, artiste nate nello stesso anno (1932), che si sono dedicate interamente all’incisione e alla stampa: l’una all’acquaforte e l’altra alla xilografia. Il tema su cui si sono appassionate entrambe le artiste è quello della natura vegetale: Federica Galli utilizza il segno in bianco e nero inciso con un’attenzione meticolosa ed una tecnica puntuale a restituire l’immagine percepita; Nilla Six passa in rassegna il mondo floreale, traducendolo in immagini vigorose e cromaticamente intense.

Sala del torchio

Nello spazio del Torchio sono esposte opere grafiche di Danila Denti, Ettore Antonini, Francesco Cucci, Tiziana Rosmini e libri d’artista che raccontano della natura. Unisce le due sedi principali del progetto espositivo la mostra fotografica “Il popolo silenzioso” di Tiziano Fratus, ospitata negli spazi Baulab Architecture in via Vittorio Sereni n.2, Vivi33 in Via Vittorio Veneto e a finire nella Masseria di via San Pietro 43.

APPUNTAMENTI PALAZZO VERBANIA

Sabato 30 settembre ore 16.30 inaugurazione a Palazzo Verbania di Luino

Intervengono:

Serena Botta – Assessore alla cultura Luino

Presentazione della mostra con

Paolo Blendinger – storico e critico d’arte

Lorenza Salamon -Presidente della Fondazione Federica Galli

Danila Denti – artista e incisora

Federico Crimi – storico

A seguire aperitivo

Domenica 8 ottobre ore 17 Daniele Zanzi “Alberi notevoli nel territorio varesino”

Sabato 14 ottobre ore 16.30 Finissage in musica – Concerto d’arpa con Elena e Clarissa Guarneri

APPUNTAMENTI MASSERIA DI VIA SAN PIETRO 43

Domenica 8 ottobre ore 10.30 – 12.30 Workshop acquerello rivolto agli adulti con Nadia Tognazzo

Martedì 10 ottobre ore 16.00 – 18.00 Workshop di libri d’artista rivolto ad adulti e bambini con Giorgio Bacchin

Giovedì 12 ottobre ore 16.00 – 17.00 Workshop Yoga nella natura con Terry Polidoro

Laboratori per adulti e bambini: prenotazione obbligatoria al +39.3388454952 / spazio28@yahoo.it

L’evento prevede una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto a APL – Associazione Paraplegici Lombardia

Maggiori info: Galleria spazio28 arte contemporanea strada cantonale 28, San Bernardino, Grigioni – Svizzera Masseria di Villa Filippi, via San Petro 43, Luino Varese: +39.3388454952/ spazio28@yahoo.it