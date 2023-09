“Let’s sing”: alle Arti di Gallarate un divertente spettacolo a sostegno della Croce Rossa

Sul palco del teatro di via don Minzoni la commedia di Giulia Anna Vada che vede protagonista un impresario e un gruppo di talentuosi ma insoliti cantanti

Let’s sing… per la Croce Rossa di Gallarate: sabato 23 settembre la compagnia teatrale Dietro Le Quinte è in scena al Teatro delle Arti con lo spettacolo intitolato appunto “Let’s sing”.

Scritto da Giulia Anna Vada, lo spettacolo racconta di Max Moon, uno squattrinato produttore di spettacoli di serie B, che vuole organizzare una competizione canora per attirare giovani artisti e mettere in piedi lo spettacolo più straordinario che sia mai stato realizzato.

Purtroppo per lui i cantanti che si presentano ai provini sono sì molto talentuosi, ma anche testardi, pieni di problemi personali, e un po’ fuori di testa. Riuscirà Moon a salvare il suo amato teatro dalla rovina con a disposizione solo un pugno di lunatici artisti alle prime armi?

Appuntamento sabato 23 settembre alle 15 al teatro di via don Minzoni a Gallarate.

Apertura biglietteria per il ritiro dei biglietti presso il Teatro:

Sabato 23 settembre

– dalle ore 10.00 alle ore 11.30

– dalle ore 14.15.

Costo del biglietto:

Intero 10,00 euro

Ridotto 5,00 euro fino alla 5° elementare

Prevendite e prenotazioni: info@compagniadietrolequinte.com