L’europarlamentare 5 Stelle Maria Angela Danzì a Varese per sostenere l’introduzione del salario minimo

Nella mattinata di ieri, sabato 9 settembre, piazza Podestà a Varese ha ospitato il gazebo del Movimento 5 Stelle per la raccolta firme a sostegno della petizione per l’introduzione del salario minimo in Italia, la soglia limite di salario sotto la quale un datore di lavoro non può scendere.

Ospite speciale l’europarlamentare Maria Angela Danzì, che ha dichiarato: “È estremamente importante essere oggi in piazza per la sottoscrizione dell’iniziativa legislativa del salario minimo. La crisi economica che sta investendo le nostre famiglie non può non essere affrontata. Molti lavoratori vengono pagati con cifre irrisorie. Pagare una guardia giurata 4 / 4,50 euro l’ora è una vergogna“.

E prosegue: “Vogliamo sensibilizzare questo governo ad assumere quelle iniziative che in Europa sono un fatto scontato. Non ci limitiamo solo a questo, stiamo anche lavorando perché avvengano una serie di finanziamenti al fine di dare ai nostri giovani la possibilità di permettersi un alloggio dignitoso. Un giovane oggi precario non può prendere in affitto o comprare una casa avendo uno stipendio minore di 9 euro l’ora”.