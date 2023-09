Bellezza e solidarietà al Sacro Monte per sostenere Il Faro

Bellezza e solidarietà giovedì sera al CampoNovo del Sacro Monte per l’evento dedicato alla solidarietà e alla promozione di donazioni in favore della Fondazione Giacomo Ascoli per il progetto il Faro, un approdo sicuro per chi si prende cura dei bambini dell’Oncoematologia pediatrica: «La serata vuole essere un moltiplicatore di generosità sul territorio, per promuovere l’impegno nella costruzione di una società aperta, plurale e solidale», spiega Mirko De Rosa, titolare della Mdr impianti, che ha organizzato la serata e sta eseguendo i lavori di ristrutturazione da cui nascerà Il Faro.

All’evento hanno partecipato diversi professionisti del settore, impegnati nella realizzazione de Il Faro e non, famiglie e persone vicine alla Fondazione Giacomo Ascoli nel suo impegno di sostegno a bambini affetti da patologie oncoematologiche e alle loro famiglie con l’obiettivo di migliorare cure e qualità di vita durante la malattia.

Ad allietare la serata anche due performance teatrali a cura di M.Art.E Scuola dello Spettacolo di Varese, una realtà che si occupa di offrire corsi di Arti Performative in centro città, e che sabato inaugura la nuova sede in via Cavour 30 Varese.

I ringraziamenti per l’evento a M.Art.te, Samsung Climate Solutions a Buderus Impianti a Balance Medical Center, a Video Ispezioni e allo studio tecnico Oranger e a MDR , che per il secondo anno ha voluto ha creato un evento che a permesso ai partecipanti di guardare dall’alto del Sacro Monte il territorio varesino, raccolti ai piedi del Santuario dedicato a una madre, una donna che ha sofferto per la morte di suo figlio.

Per donazioni alla Fondazione Giacomo Ascoli:

BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Filiale di Varese – ag.1

IBAN: IT40U0569610800 000020877X82