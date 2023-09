L’Inox Team Saronno in campo per ribaltare la semifinale Scudetto contro Forlì

Sabato 16 settembre, la Inox Team Saronno Softball scende in campo davanti al proprio pubblico per la disputa della parte conclusiva della semifinale playoff contro il Forlì. L’obiettivo è un solo: vincere gara 3, portare la serie al quarto incontro e cercare così di ribaltare lo 0-2 nella serie maturato la scorsa settimana in Romagna.

Nonostante il meteo inclemente che ha condizionato il calendario degli allenamenti, le ragazze del manager Manson hanno lavorato duro con l’obiettivo di ritrovare la giusta condizione per cercare la storica impresa.

Il play ball di gara 3 è in programma alle 16 all’impianto comunale di via De Sanctis. L’eventuale quarta partita inizierebbe 30 minuti dopo la conclusione del primo incontro, mentre l’eventuale gara 5 si giocherebbe domenica alle ore 11.00.

Il costo del biglietto è di 5 euro a giornata, mentre è previsto l’ingresso gratuito per i tesserati della società, i minori di 18 anni, gli over 75 e i disabili.

(Nella foto di Laura Massarenti la carica di Fabrizia Marrone)