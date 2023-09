L’Italia del Poz non si ferma: batte Porto Rico ed è tra le prime otto

La quarta vittoria in cinque partite disputate ai Mondiali manda l’Italbasket nei quarti di finale, da dove gli Azzurri mancavano dal 1998. La squadra di Gianmarco Pozzecco supera (73-57) anche l’ostacolo Porto Rico in un vero e proprio spareggio per entrare tra le prime otto, visto che tutte le squadre del girone erano a pari punti. (foto FIBA)

Gara a lungo complicata, quella contro i caraibici, ma vinta meritatamente grazie a un ottimo quarto finale di partita. Nel quale il grande protagonista è stato Pippo Ricci: il lungo di Milano si è sbloccato con una tripla ed è stato un fattore nel momento decisivo, segnando in tutto 15 punti.

L’Italia ha sofferto soprattutto per una cattiva percentuale dall’arco – solitamente un’arma a disposizione degli azzurri – ma al contrario è stata molto brava a lavorare a rimbalzo, specie d’attacco, grazie al talento di Melli (12 totali). La partita è iniziata bene, con Tonut grande protagonista e con gli uomini del Poz avanti di 10 al primo intervallo, ma Porto Rico (non entrato l’ex varesino Reyes) non ha mai mollato la presa grazie alla classe di Waters e ai punti dell’ex napoletano Howard.

Il momento più difficile è stato nel terzo periodo quando l’Italia ha chiuso i rubinetti in attacco e ha subito il sorpasso da parte dei caraibici sul 41-43. A quel punto però Datome ha colpito dall’arco, la squadra ha ritrovato scioltezza e soprattutto è stata brava a difendere il canestro, forzando anche diverse palle perse agli avversari.

Ora gli Azzurri sono tra le migliori otto al mondo in attesa del risultato di Serbia-Repubblica Dominicana che stabilirà le gerarchie nel girone e quindi l’accoppiamento per la prossima gara. Italia anche in corsa per la qualificazione olimpica: le prime due europee staccano il pass per Parigi.