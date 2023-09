Lo sport è nella Costituzione: la soddisfazione del mondo UISP

NOTIZIARIO UISP del 27 settembre 2023

SPORT E DIRITTI – Lo sport entra nella Carta costituzionale

.

L’aula della Camera ha approvato (321 voti favorevoli e nessun contrario) in quarta deliberazione e in via definitiva la proposta di legge costituzionale di modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva: «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme».

«Questo leggeremo da oggi nel nuovo ultimo comma dell’articolo 33 della Costituzione – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – con l’odierna votazione unanime alla Camera dei deputati, dopo i due passaggi del disegno di legge già avvenuti in Senato, lo sport, o, meglio, l’attività sportiva, fa il suo ingresso nella Carta costituzionale»,

«L’utilizzo del verbo “riconosce” richiama la formula linguistica dell’articolo 2 della Carta, lasciando trasparire la visione dell’attività sportiva come realtà “pre-esistente”, in qualche modo “pre-giuridica”, di cui la Repubblica è chiamata a prenderne atto, dedicandole contemporaneamente tutela e promozione. Bene. Se possiamo affermare che lo sport sia da intendersi attività prodromica e necessaria alla realizzazione di diritti fondamentali è ragionevole ritenere allora che da oggi si possa parlare di un vero e proprio diritto allo sport costituzionalmente tutelato».

FOOTBALL AMERICANO – “From zero to hero”

Altro che Stati Uniti. Il Football Americano e il flag Football (la versione senza contatto) sono sempre più popolari nella nostra città, tanto che i Gorillas sono una delle squadre più amate dal pubblico. Adesso è arrivato il momento di entrare in campo.

I Gorillas Varese, sabato 30 settembre, alle 15, aprono le porte del loro campo di via Sette Termini a tutti coloro che fossero curiosi di vedere da vicino come si allena una squadra di football. E’ una buona occasione per mettersi in gioco. Per praticare questo sport non serve nessun prerequisito e non importa se sei alto o basso, magro o in carne, se conosci le regole del gioco o meno: maschi e femmine dai 6 (classe 2017) ai 48 anni dai Gorillas c’è sempre un posto per te.

E dopo che coach e giocatori avranno spiegato regole, nozioni base e tutti avranno potuto fare una prova pratica, seguita da una grigliata tutti insieme. Una bella occasione per trascorrere una giornata insieme in perfetto spirito Uisp.

UISP NAZIONALE – Parola al Presidente: “Sarà l’anno della transizione”

.

«Questa è la stagione della “transizione sportiva”, si tratta di pigiare sull’acceleratore, di puntare sull’innovazione delle attività e sul consolidamento della nostra associazione, capace di affrontare le molte difficoltà partendo dalle esigenze concrete delle associazioni e delle società sportive – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale di Uisp, venerdì scorso durante la riunione della Giunta in modalità online -.

Una prova ne è il successo del progetto Sport Point di consulenza gratuita sulle novità e sugli adempimenti normativi per i sodalizi di base, con migliaia di partecipanti, e delle molte iniziative di questo tipo dei nostri Comitati regionali e territoriali. Dobbiamo saper accelerare senza smettere di “marcare la meta”, ovvero incalzare le istituzioni nazionali e locali, sulla necessità di sostenere lo sport sociale e per tutti con nuove politiche pubbliche, risorse, rappresentanza e pari dignità rispetto allo sport di vertice. Soprattutto ora che lo sport è finalmente entrato in Costituzione: quel riconoscimento del suo valore sociale va reso effettivo all’interno di una visione europea che ne fa leva di salute, benessere, inclusione».