Loro 13 anni, lei 76. Generazioni in cammino insieme sulla Via Francisca

Lei, classe 1947, domenica si è svegliata alle 5:30 per raggiungere da Giubiasco, in Svizzera, il punto di partenza a Varese. Poi c’è lui, classe 2009, che ha già fatto il Cammino di Santiago coi suoi genitori e che ora ha deciso di completare anche la parte italiana della Via Francisca. E in ultimo un altro ragazzo, classe 2010, che si è messo in gioco nel suo ultimo giorno di vacanze, prima dell’inizio della scuola.

Sono Silvia, Samuele e Fredy, tre dei trenta partecipanti del gruppo di Controvento Trekking che sono partiti ai primi di settembre per affrontare in otto domeniche i 135 km della Via Francisca del Lucomagno e arrivare a Pavia.

Samuele e Fredy -che sommando i loro 13 anni non arrivano neanche ad un terzo dell’età di Silvia- si sono conosciuti a Ponte Tresa domenica scorsa e solo alla seconda tappa hanno scoperto di essere i più giovani e la più saggia del gruppo di Antea Franceschin e Paolo Fumagalli, le Guide di Controvento Trekking che li stanno accompagnando lungo l’intero percorso su versante italiano.

Un segno importante di quanto i cammini di pellegrinaggio uniscano generazioni anche molto lontane tra loro, nell’idea comune di ‘camminare e insieme pensare’ come ha raccontato Ferruccio Maruca in vetta al Sacro Monte domenica. Ferruccio, il ‘papà della Francisca’ ha accompagnato i pellegrini del gruppo su e giù dalle cappelle del sito UNESCO di Varese, raccontando loro della sua esperienza e donando ai camminatori tanti pensieri stimolanti sulla forza e sulla fatica della strada.

Probabilmente i pensieri che Silvia, Fredy e Samuele hanno avuto salendo le 14 cappelle del Sacro Monte sono stati diversi: i ragazzi erano ben consapevoli che il giorno dopo avrebbero ricominciato un nuovo anno scolastico, pieno di aspettative e paure; Silvia invece pensava alla sua terra natale. Nonostante siano 54 anni che vive a Bellinzona ha infatti raccontato con orgoglio che «ci tengo a definirmi ancora oggi italiana e fare questo percorso è per me un modo per ricordarmi sempre delle mie origini valtellinesi».

Mentre Fredy è la prima volta che si sperimenta in un cammino così lungo, il suo coetaneo Samuele si mostra più esperto delle difficoltà che il pellegrinaggio comporta avendo percorso questa estate il Cammino di Santiago con i suoi genitori. Domenica ha dimostrato l’essenza tipica del cammino, aiutando la madre in difficoltà lungo la salita del Sacro Monte, tornando indietro per lei e aiutandola con lo zaino.

La Via Francisca è anche questo: esperimento di condivisione di esperienze e racconti di vita, siano essi alle porte dell’adolescenza o in fase più matura. Il Cammino è infatti un modo di fare strada e di conoscersi, per scoprire cosa ognuno di noi ha da raccontare, quali sono le sue paure e quali i desideri per il futuro.

Un gruppo che è anche aperto a nuovi innesti lungo le prossime tappe del percorso. Chi volesse partecipare alla terza tappa da Varese al borgo medievale di Castiglione Olona prevista per domenica 24 settembre può trovare tutte le informazioni cliccando qui.