Luceverde: arrivano anche a Varese le informazioni sul traffico in città

E’ partito anche a Varese il servizio ACI “Luceverde”: un progetto che vede un’importante sinergia fra ACI e i comuni che lo stanno utilizzando, tra i quali ora c’è anche il Comune di Varese,.

Luceverde, utilizzando la tecnologia e i dati già circolanti in rete ma anche l’inserimento dei dati delle ordinanze da parte della polizia locale, ha lo scopo di realizzare un servizio di info mobilità locale in tempo reale, diffondendo notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico a Varese e in tutta la provincia.

«Si tratta di un progetto che l’Automobile Club d’Italia sta sviluppando a livello nazionale e che ha voluto proporre insieme all’Automobile Club Varese, all’Amministrazione del Comune di Varese e alla sua Polizia Locale, ricevendo fin da subito grande sostegno e partecipazione per avviare il servizio in città – spiega Giuseppe Redaelli, presidente di AC Varese – Così Varese da oggi è dotata di un servizio che condividono altre 28 città in Italia, 4 delle quali (Milano, Bergamo, Como, e ora Varese) in Lombardia».

Un lavoro che gode di piena sinergia tra i due enti: «Oggi presentiamo questo servizio, ma quella tra ACI e Comune di Varese è una collaborazione stabile e duratura sulla mobilità – ha sottolineato Davide Galimberti, sindaco di Varese – Inoltre, questo è un sistema particolarmente utile in questo momento di grandi cantieri in città, per rendere più agevole l’attraversamento»

UN SERVIZIO DESTINATO AGLI AUTOMOBILISTI IN TUTTA LA PROVINCIA

Il servizio gode della collaborazione del Comune di Varese ma le informazioni non sono legate alla sola città: la mappa permette infatti di visualizzare e conoscere la presenza di cantieri, eventi e incidenti sulla strada, “agganciandosi” ad un sistema automatizzato in uso alla polizia locale della città Giardino, ma anche di visualizzare le situazioni di traffico intenso e le variazioni alla viabilità in tempo reale di tutto il territorio circostante.

«Il servizio raccoglie le informazioni dalle principali fonti: Cis, Autostrade, Anas – Spiega infatti Danilo Spizuoco, direttore operativo Aci infomobility-progetto luce verde – Da quelle a livello nazionale a quelle più locali, trovando modalità di collaborazione con le amministrazioni comunali che alimentano il sistema con i loro sistemi informatici. Le amministrazioni aggiungono per esempio le ordinanze di chiusura della strada, e gli eventi che modificano la circolazione».

«Abbiamo aderito con entusiasmo e impegno a questo progetto e stiamo collaborando per renderlo sempre più fruibile agli utenti – ha spiegato Raffaele Catalano, assessore alla polizia locale di Varese – E’ strumento importante per tutti coloro che si muovono sul territorio, e stiamo riflettendo di utilizzarlo in occasioni di grandi eventi come la tre Valli, che rendono importante avere le informazioni in tempo reale dei cambi di viabilità»

DAI COMUNI ALLE RADIO LOCALI, TUTTI POSSONO PARTECIPARE PER AUMENTARE L’INFORMAZIONE SUL TRAFFICO VARESINO

Quello presentato nella sede Aci l’11 settembre 2023, grazie alla collaborazione tra Aci e comune di Varese, è solo l’inizio di un progetto che vuole diventare sempre più capillare: «Siamo determinati a contattare innanzitutto i comuni della provincia che hanno lo stesso sistema informativo automatico del comune di Varese, che noi abbiamo concretamente sostenuto, cosi che possano anch’essi partecipare, dando informazioni agli utenti» ha spiegato Francesco Munno, direttore di AC Varese.

Un servizio che, per favorirne la diffusione, è gratuito in tutte le sue espressioni. «Per il progetto viene realizzato un notiziario locale sul traffico con frequenza ogni mezz’ora, che distribuiamo gratuitamente alle radio che ce ne fanno richiesta – continua Munno – Fino ad ora sono 70 le radio locali lombarde che ne fanno uso, ma non ce ne sono ancora di varesine. A loro proponiamo di contattarci, se sono interessate».

DALL’APP AL NUMERO VERDE: TUTTI I MODI PER UTILIZZARE LUCE VERDE

Una delle caratteristiche principali di LuceVerde è la multimedialità: è presente infatti in un sito web, in una app, attraverso i notiziari radio e contattando un numero verde. Il servizio è gratuito: L’APP Luceverde si trova negli app store Ios e Android, il sito è all’indirizzo https://varese.luceverde.it/ ed il numero Verde è il 800.18.34.34, quest’ultimo nato per dare a tutti la possibilità di usufruire delle informazioni anche senza utilizzare uno smartphone.