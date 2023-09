L’ultimo bosco tra Busto e Gallarate sparirà col nuovo ospedale. Il comitato del no organizza 4 eventi

Da sette anni Regione Lombardia, Comune di Busto Arsizio, Comune di Gallarate, ASST Valle Olona, ATS Insubria e provincia di Varese tentano di realizzare, tramite la sottoscrizione di un Accordo di Programma promosso da Regione Lombardia, un ospedale unico Busto Arsizio – Gallarate in sostituzione dei due ospedali esistenti.

Da sette anni vari comitati e associazioni si oppongono a questa intenzione, con l’obiettivo della salvaguardia della sanità pubblica, chiedendo: l’ammodernamento dei due attuali ospedali di Busto Arsizio e Gallarate, la valorizzazione della medicina territoriale, la salvaguardia dell’ambiente.

La realizzazione dell’ospedale unico, infatti, è condizionata alla distruzione di ben 6,5 ettari di aree boscate, che costituiscono uno degli ultimi frammenti di quella Selva Longa che per secoli si distendeva fra il Ticino e l’Adda e che oggi è quasi del tutto scomparsa a causa dell’intensa urbanizzazione e cementificazione del territorio.

Il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, Medicina Democratica e Legambiente promuovono (fra settembre e ottobre 2023) una serie di iniziative culturali e ricreative – nell’area prescelta per la realizzazione dell’ospedale unico in prossimità dei boschi minacciati – alla vigilia dell’approvazione dell’ipotesi di Accordo di Programma, prevista entro il 15 di ottobre 2023, per contrastarne la sottoscrizione e rivendicare il diritto alla salute ambientale come condizione per la salute della popolazione umana.

Regione Lombardia ha annunciato che il 15 ottobre sarà approvato l’Accordo di Programma con ASST Valle Olona, comuni

di Busto A. e Gallarate, ATS Insubria e provincia di Varese per la costruzione dell’ospedale unico Busto A. – Gallarate nell’area verde e boscata di Beata Giuliana che circonda l’ITE Tosi e l’Enaip di Busto Arsizio.

Se tale decisione sarà confermata aggirando il Piano di Indirizzo Forestale e il PGT di Busto Arsizio eludendo le osservazioni pervenute in sede di VAS taroccando la valutazione delle ragionevoli alternative un’area boscata di 6,5 ettari sarà distrutta.

Per questo il comitato invita la cittadinanza a partecipare a una serie di iniziative che avranno luogo nei mesi di settembre – ottobre nell’area di Beata Giuliana individuata per l’ospedale unico. Segue il programma delle iniziative

Programma delle iniziative culturali e ricreative nell’area del Bosco di Beata Giuliana via Cascina dei Poveri – ingresso da v.le Stelvio settembre – ottobre 2023.

Sabato 9 settembre

ore 16:30

Avvio del censimento arboreo.

Sono previsti successivi appuntamenti.

Per informazioni scrivere all’indirizzo

censimentoboscobeatagiuliana@gmail.com

Sabato 16 settembre

ore 17:30 – 18:30

Mutamenti e tracce d’anime

Lettura di poesie di e con Valerio Cicchiello e Giuseppe Chiera

Venerdì 29 settembre

ore 21:00 – 23:00

Ascolto di Luna, nella Selva Longa

L. von Beethoven, C. Debussy, G. Fauré, R. Schumann, A. Dvorak, A. Schoenberg

Domenica 1 ottobre

ore 16:00 – 18:00

Il verde che ci cura

voce, parola e musica a cura di Elisa Giaccherello