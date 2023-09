L’università della terza età del Melo a Gallarate annuncia la sua riapertura

L’Università della Terza Età del Melo, punto di riferimento per molte persone a Gallarate, ha annunciato con entusiasmo il suo programma di riapertura. Un ritorno atteso, carico di novità e iniziative per tutti.

L’OPEN DAY E I CORSI

Mercoledì 27 settembre, alle ore 15.30, le porte dell’università saranno spalancate per l’Open Day. L’evento rappresenta una preziosa occasione per chiunque desideri avere informazioni dettagliate sui corsi offerti per quest’anno. Tra i vari percorsi formativi proposti, spiccano corsi come “informatica per tutti”, “laboratorio teatrale”, “lingue”, “coro”, “danze popolari”, “ballo di gruppo”, “laboratori artistici” e “laboratorio di movimento espressivo”. Quest’ultimo è realizzato in collaborazione con la rinomata scuola di danza gallaratese Proscaenium. Inoltre, verrà presentato il programma “I Giovedì dell’UdM”, una serie di incontri settimanali tematici. Al termine della presentazione, tutti i partecipanti sono invitati a un conviviale tea time, momento di condivisione e scambio.

LA FESTA DI INAUGURAZIONE

Il clou della riapertura è fissato per venerdì 29 settembre, sempre alle ore 15.30, con la festa di inaugurazione. L’Università del Melo ha voluto celebrare questo importante momento con un concerto dal titolo evocativo: “Quando la vita ti limona”, eseguito dal gruppo JAGA PIRATES. Questa band teatrale si distingue per il suo repertorio dedicato ai grandi artisti Jannacci e Gaber. E per rimanere in tema con il titolo del concerto, al termine dell’esibizione, i partecipanti potranno gustare un rinfresco a base di delizie al limone. L’invito è esteso a tutti, e gli organizzatori incoraggiano a portare amici e conoscenti per condividere questa esperienza in Sala Planet.

L’offerta dell’Università non si ferma qui. Nei giorni 2 e 3 ottobre, in Sala Dragoni alle ore 15.15, sono programmati degli appuntamenti dedicati alla presentazione dei percorsi tematici delle conferenze dell’Università. Un’opportunità imperdibile per chi desidera approfondire e conoscere le novità dell’anno accademico appena iniziato. La libertà e l’apertura sono il leitmotiv di questi eventi: l’ingresso, infatti, è libero per tutti.

L’Università della Terza Età del Melo promette, quindi, un ritorno ricco di stimoli e opportunità. Un invito a non perdere per chiunque voglia continuare a imparare e a condividere esperienze in un ambiente accogliente e stimolante.