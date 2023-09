L’Università dell’Insubria ottiene 206 borse per 33 scuole di specialità di medicina

Sono in tutto 199 di 33 diverse scuole di specialità le borse di studio assegnate dal Ministero dell’Istruzione e della ricerca all’Università dell’Insubria. Regione Lombardia, da parte sua, ne finanzia ulteriori 7.

Soddisfazione viene espressa dal Presidente della Scuola di Medicina professor Alberto Passi che prima ha visto approvare dall’Anvur la qualità di tutte le scuole aperte a cui se ne sono aggiunte altre 4, e oggi vede assegnare 203 borse di studio ad altrettanti specializzandi che si formeranno negli ospedali di Varese e di San Fermo della Battaglia: « È un ottimo risultato! Abbiamo accreditato tutte le scuole che abbiamo proposte al ministero e la Regione ci ha dato le borse richieste. Meglio di cosi non si poteva sperare».

Nel dettaglio le borse assegnate dal Ministero

4 di anatomia patologica

31 per anestesia e rianimazione

9 di chirurgia generale

3 di chirurgia toracica

4 di chirurgia vascolare

6 di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica

3 di ematologia

5 di endocrinologia

3 di farmacologia

5 di geriatria

17 di ginecologia e ostetricia

4 di igiene e medicina preventiva

4 di malattie infettive (novità)

9 delle malattie dell’apparato cardiovascolare

6 per le malattie dell’apparato respiratorio

13 di medicina d’emergenza e urgenza

6 di medicina del lavoro

2 di medicina dello sport (novità)

6 medicina fisica e riabilitativa (novità)

12 di medicina interna

4 di medicina legale

2 di microbiologia e virologia ( novità)

9 di ortopedia

5 di otorinolaringoiatra

4 di patologia clinica e biochimica

13 pediatria

4 psichiatria

6 di radiodiagnostica

L’Insubria somma anche le scuole di area sanitaria non medica: odontoiatria pediatrica e ortognatodonzia

BORSE DI REGIONE LOMBARDIA

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha infatti approvato una delibera che prevede uno stanziamento di 10,6 milioni euro.

In tutto sono 95 i contratti finanziati così suddivisi: 11 Università degli studi di Brescia, 34 Università degli studi di Milano, 14 Università degli studi Milano Bicocca, 8 Università vita salute San Raffaele Milano, 18 Università degli studi di Pavia, 7 Università dell’Insubria di Varese e 3 Humanitas University.

In particolare, 12 sono per la neuropsichiatria infantile, 12 psichiatria, 11 pediatria, 8 riguardano anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, 4 malattie infettive e tropicali, 4 medicina di comunità e delle cure primarie, 4 malattie dell’apparato digerente.

Regione Lombardia finanzia 7 ulteriori borse all’Insubria

1 di ginecologia

1 malattie infettive

1 microbiologia e virologia

1 ortopedia

1 pediatria

2 psichiatria

L’ateneo di Varese, recependo le indicazioni del decreto legislativo, partecipa ad altre scuole di specializzazione accreditate in rete con gli altri atenei lombardi (Neuropsichiatria infantile con l’Università di Brescia, Oftalmologia con l’ateneo di Pavia e il direttore sarà il Professor Donati dell’Insubria, Neurologia con Bicocca, Neurochirurgia e Urologia con Brescia ). Specializzandi, dunque, arriveranno per essere formati anche nei reparti dell’ospedale di Varese.

Distribuite le borse di studio, i dottori in medicina, che hanno sostenuto il 14 settembre scorso il test per accedere alle scuole di specialità, da oggi 26 settembre possono decidere come continuare la formazione e, soprattutto, dove.