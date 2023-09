Malnate Ideale pensa già al Natale: “Rivogliamo le luminarie”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa firmato da Malnate Ideale riguardo alle luminarie per il prossimo Natale.

Luminarie di Natale: la luce vince sul buio.

Ad alcuni potrà sembrare strano parlare di luminarie nel mese di settembre, ma con i tempi della burocrazia occorre muoversi con largo anticipo. Noi di Malnate Ideale, nel solco della difesa dei principi identitari che fanno parte dei nostri valori, lo diciamo ad alta voce: per il Natale 2023 “Vogliamo le Luminarie”!

Tutti ricordano la scelta miope e poco rispettosa delle tradizioni da parte dell’attuale Giunta di Sinistra, capeggiata dal Sindaco Bellifemine, che non ha volutamente installato le luminarie di Natale lo scorso anno, peraltro già preventivate a bilancio, in nome di un generico “risparmio energetico”, quando bastava prevedere dei semplici timer (come hanno fatto altre amministrazioni più lungimiranti sparse per l’Italia), negando così alla cittadinanza quel senso di gioia che danno di per sé le luminarie, sinonimo di Festa, in un momento di grande tristezza!

Quest’anno vogliamo le luminarie di Natale!!! con i simboli che esprimono le nostre radici Cristiane, ben lontane da scelte stile Luna Park, come quelle fatte a Varese nel 2022, che erano impersonali e generiche, al servizio di una globalizzazione infestante!

La luce vince sul buio, sempre.

Oggigiorno di buio ne vediamo anche troppo, dall’abbandono dei nostri valori esistenziali con pesanti ricadute sui nostri giovani, alla crudeltà di una guerra non lontana dai nostri confini: in Ucraina, dove la prevaricazione e un’ideologia prepotente hanno portato ad uccidersi tra loro popoli che si consideravano fratelli!

Per questo vogliamo un Natale di luce, la stessa luce della cometa che splendeva su un’umile capanna e che per noi Cristiani risplende ancora oggi ed illumina un cammino di rinascita e di speranza in un futuro migliore.