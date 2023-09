Marciando per la Vita: con il Piede d’Oro fanno festa Ferraro e Canale

Sono stati oltre 300 gli appassionati di podismo che hanno partecipato, domenica 17, alla 38a edizione della “Marciando per la Vita” disputata nella splendida cornice di Mustonate a Varese.

Galleria fotografica Piede d’Oro – Marciando per la Vita di Mustonate 4 di 5

Un appuntamento speciale, perché la corsa era stata pensata anche per festeggiare i 40 anni di attività del “Piede d’Oro”, il circuito che ogni anno permette a tutti i runners della provincia (e non solo) di poter correre in compagnia, ognuno con il proprio obiettivo.

Per questo a Mustonate sono giunti molti atleti, ex atleti e dirigenti che in questi quattro decenni hanno contribuito a portare avanti una iniziativa di portata notevole per numeri, coinvolgimento del territorio e longevità. Gli oltre 190 iscritti al circuito che hanno preso il via alla “Marciando per la Vita” hanno inoltre ricevuto la maglietta celebrativa stampata per l’occasione.

Sul percorso principale, da 7,8 chilometri (il ridotto misurava 3,5 Km) a vincere sono stati ancora una volta Lorenzo Ferraro e Francesca Canale, entrambi alla loro quarta affermazione stagionale tra le gare del Piede d’Oro. Tra gli uomini Ferraro (Arsaghese) ha concluso la prova in 29’05” staccando di oltre due minuti Fernando Coltro (Valbossa, 31’11”) seguito da Francesco Piccinelli (Atl. Verbano, 31’30”). Subito giù dal podio Matteo Malatrasi (Attiva Salute) e Daniele Colasurdo (Valbossa).

In ambito femminile Canale, che gareggia per la Athlon Runner si è imposta con un margine ancora più ampio: 34’56” per la vincitrice, 37’26” per la comunque ottima Martina Menegotto. A seguire praticamente appaiate Sabrina Gussoni (Runner Varese, 37’51”), Sofia Barbetta (Valbossa, 37’52”), e Paola Turriziani (Runner Varese, 37’53”).

La corsa nel Borgo di Mustonate presentava un percorso vario con molti sali e scendi tra boschi e strade bianche, rese più impegnative dalla pioggia caduta sabato. Si è comunque gareggiato in un clima di festa allietato dalle note della Banda M.A.M. di Morazzone, alla presenza dell’assessore allo sport del Comune di Varese, Stefano Malerba. Come previsto, infine, il ricavato della gara andrà in beneficenza all’istituto Sacra Famiglia di Cocquio Trevisago con cui il Piede d’Oro ha da tempo forti legami.

PIEDE D’ORO 2023 – IL CALENDARIO

19 marzo: Azzate – Gran Prix della Valbossa (Vincitori: M. Belluschi | F. Canale)

26 marzo: Malgesso – Corri con Lidio (M. Borgnolo | F. Bianchi)

02 aprile: Arsago Seprio – Arsalonga (M. Belluschi | F. Bianchi)

23 aprile: Brebbia – Stramulino (M. Belluschi | F. Bianchi)

07 maggio: Malnate – Città di Malnate (M. Borgnolo | F. Canale)

14 maggio: Castiglione Olona – Athlon Run (L. Ferraro | M. Menegotto)

28 maggio: Cocquio Trevisago – Camminiamo Insieme (L. Ferraro | R. Urso)

10 giugno: Brenno di Arcisate – Brennight (F. Mignani | R. Urso)

25 giugno: Arcisate – Quatar pass per Arcisà (L. Ferraro | F. Canale)

17 settembre: Mustonate di Varese – Marciando per la Vita (L. Ferraro | F. Canale)

8 ottobre: Varese – CityRun

15 ottobre: Cardana di Besozzo – Camminata Alpina

22 ottobre: Cavaria con Premezzo – C.C. dei 7 Campanili