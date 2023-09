Marciapiedi ostaggio di erba alta e cantiere per il sottopasso. L’appello di alcuni residenti di Sant’Anna

«In via per Cassano serve un po’ più di attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Tra marciapiedi con erba alta oltre un metro e il nuovo cantiere per il terzo lotto del sottopasso di Sant’Anna, i pedoni hanno qualche difficoltà a percorrere quel tratto di strada in sciurezza».

A lamentarsi sono i residenti delle case che si trovano proprio dietro la pompa di benzina, un piccolo agglomerato di case isolato dal quartiere e che per raggiungerlo a piedi, ogni giorno devono superare diversi ostacoli. Le prime strisce pedonali disponibili sono proprio a ridosso della rotonda che incrocia l’ingresso del quartiere e la via che porta verso Malpensafiere.

«Spesso ci sentiamo dimenticati – ci scrive uno di loro -. Siamo pochi e quindi non destiamo grande interesse ma non chiediamo molto: uno sfalcio e due strisce pedonali, soprattutto adesso che c’è un cantiere che occupa un bel pezzo di marciapiede».

Il consigliere comunale delegato al verde Orazio Tallarida promette un intervento ma aggiunge: «C’è un problema coi proprietari del terreno che confina con il marciapiede. Stiamo pensando di emanare un’ordinanza che ordini il taglio delle erbacce anche sul marciapiede perchè in quel tratto cresce più facilmente».

Per quanto riguarda la sicurezza del cantiere del sottopasso di Sant’Anna l’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo risponde: «Invierò la segnalazione immediatamente ai lavori pubblici». Speriamo che qualcosa si muova, prima che qualcuno si faccia male.