Martedì 19 su tutti i cellulari lombardi Il primo test di allerta: arriva a mezzogiorno, ecco cosa devi sapere

Martedì 19 settembre, a mezzogiorno in punto, tutti gli smartphone presenti in Lombardia riceveranno una notifica speciale, seguita da un suono prolungato.

Si tratta del primo esperimento regionale del nuovo sistema di allarme pubblico IT-alert, un progetto guidato dalla Protezione civile nazionale. Qui c’è tutto ciò che devi sapere su questa importante iniziativa, molto di più si trova sul sito dedicato:

Cos’è il Sistema IT-alert?

L’IT-alert è il neonato sistema di allarme pubblico dell’Italia, attualmente in fase sperimentale. Una volta operativo, avviserà tutti i dispositivi mobili presenti in un’area afflitta da emergenze gravi o disastri imminenti.

Il sistema è pensato per essere utilizzato in futuro in caso di gravi emergenze oppure di catastrofi imminenti o in corso: nelle casistiche ipotizzate ci sono le precipitazioni molto intense, il maremoto, il collasso di una grande diga, l’attività vulcanica ma anche gli incidenti nucleari, quelli rilevanti in impianti industriali o emergenze radiologiche.



Come Funziona?

Non si tratta di un semplice SMS, ma di una notifica che interrompe temporaneamente tutte le altre funzioni del tuo telefono.

Cosa Fare al Ricevimento della Notifica?

Martedì 19 settembre, intorno a mezzogiorno, tutti i cellulari della Lombardia riceveranno un messaggio di allarme. Si tratta di un test che rientra nella sperimentazione del sistema di allarme pubblico denominato IT-alert, già effettuato in alcune altre regioni italiane nei mesi scorsi. Dopo aver ricevuto l’allarme, è necessario interagire con la notifica per confermare la ricezione e ripristinare le funzionalità normali del telefono. Inoltre, gli utenti sono incoraggiati a completare un sondaggio per aiutare la Protezione civile a perfezionare il sistema.

Caratteristiche della Notifica

La notifica emetterà un suono distintivo e prolungato, diverso dalle notifiche standard. Tuttavia, per ricevere l’alert, il dispositivo deve essere acceso e con copertura di rete; se il telefono è in modalità silenziosa, il suono potrebbe non essere emesso.

E se Non Ricevi l’IT-alert?

Se non ricevi l’IT-alert pur trovandoti in Lombardia, è importante comunicarlo compilando il questionario disponibile sulla homepage del sito dedicato al sistema. Per ulteriori dettagli, puoi contattare il centro assistenza al numero verde 800 840 840.

Eventi Coperti dall’IT-alert

Una volta completata la fase sperimentale, il sistema IT-alert sarà impiegato in una serie di emergenze definite dalla Direttiva del 7 febbraio 2023, che includono situazioni come maremoti, collassi di grandi dighe, eruzioni vulcaniche, incidenti nucleari e altri disastri significativi.

Questo innovativo sistema mira a mantenere il pubblico al sicuro e informato in caso di emergenze gravi, garantendo un tempo di reazione più rapido e potenzialmente salvando vite. Mentre attendiamo il completamento della fase sperimentale, questo test rappresenta un passo significativo verso un futuro più sicuro e protetto per tutti.