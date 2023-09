Martedì 3 ottobre passa la Tre Valli e il Comune dispone la chiusura di alcune scuole

Passa la Tre Valli e il Comune di Varese emette l’ordinanza di chiusura delle scuole. Per consentire lo svolgersi della 102esima edizione della Tre Valli Varesine e la 3′ della Tre Valli Varesine Women ed evitare disservizi legati al soprattutto trasporto pubblico, l’amministrazione ha disposto la sospensione delle attività scolastiche e parascolastiche ( pre e dopo scuola) in alcuni istituti nella martedì 3 ottobre.

SCUOLE CHIUSE MARTEDI’ 3 OTTOBRE

Asili nido e micro nido privati:

BABYLANDIA, Via Crispi, 110, Sospensione del servizio

BULLI E PUPE, Via Crispi, 40, Sospensione del servizio

I BOCCIOLI, Via Daverio, 140, Sospensione del servizio

IL GIARDINO DELLE COCCOLE, Via Amendola, 15, Sospensione del servizio

L’ALBERO DEI BAMBINI, Via Vela, 7, Sospensione del servizio

LO SCALDACUORE, Via Pian di Sole, 17, Sospensione del servizio

PERCORSI PER CRESCERE, Via S. Croce, 10, Sospensione del servizio

Scuole dell’infanzia statali:

DALLA CHIESA,Via Marzorati, 70, Sospensione del servizio

M.L. VERGA, Via Maggiore, 3, Sospensione del servizio

Scuole dell’infanzia comunali:

DON LORENZO MILANI, Via Procaccini, 11, Sospensione del servizio

Scuole dell’infanzia convenzionate:

S.e E. MACCHI ZONDA, Via Daverio, 140, Sospensione del servizio

DIVINA PROVVIDENZA, Via Conciliazione, 3, Sospensione del servizio

E.e C. TALACHINI, Via Amendola, 15, Sospensione del servizio

A.M.e G.B. DALL’AGLIO, Via San Carlo, 4, Sospensione del servizio

MARIA AUSILIATRICE, P.za Libertà, 9, Sospensione del servizio

Scuole dell’infanzia private:

L’ALBERO DEI BAMBINI, Via Vela, 7, Sospensione del servizio

SCUOLA EUROPEA, Via Montello, 118, Sospensione del servizio

PERCORSI PER CRESCERE, Via S.Croce, 10, Sospensione del servizio

Scuole primarie statali:

MORANDI,Via Morandi, 12, Sospensione del servizio

LOCATELLI, Via L. Nievo, 8, Sospensione del servizio

CARDUCCI, Via P. Micca, 20, Sospensione del servizio

FERMI, Via Daverio, 97, Sospensione del servizio

PARINI CENTRO NAI, Via N.Bixio, 24, Sospensione del servizio

Scuole primarie private:

SCUOLA EUROPEA, Via Montello, 118, Sospensione del servizio

MARIA AUSILIATRICE, P.za Libertà, 9, Sospensione del servizio

MANFREDINI, Via Dalmazia, 55, Regolare funzionamento

PERCORSI PER CRESCERE, Via S.Croce, 10, Sospensione del servizio

Scuole secondarie di I grado:

DANTE ALIGHIERI, Via G. Morselli, 8, Sospensione del servizio

VIDOLETTI, Via Manin, 3, Sospensione del servizio

Scuole secondarie di I grado private:

SCUOLA EUROPEA, Via Montello, 118, Sospensione del servizio

MARIA AUSILIATRICE, P.za Libertà, 9, Sospensione del servizio

A.T. MARONI-SALESIANI, Pz. S.G. Bosco, 3, Sospensione del servizio

Scuole secondarie di II grado statali:

LICEO CLASSICO “CAIROLI”, Via Dante, 11, Sospensione del servizio

LICEO ARTISTICO “FRATTINI”, Via Valverde, 2, Sospensione del servizio

LICEO SCIENTIFICO “FERRARIS”, Via Sorrisole, 6, Sospensione del servizio

LICEI “MANZONI”, Via Morselli, 10, Sospensione del servizio

LICEI “MANZONI”, Via Monterosa, 11, Sospensione del servizio

Scuole secondarie di II grado private:

LICEI MANFREDINI, Via Merano, 5, Sospensione del servizio

IST. MARIA AUSILIATRICE, P.za Libertà ,9, Sospensione del servizio

IST.TEC.AREONAUTICO “CITTÀ DI VARESE”, Via Tonale, 41, Sospensione del servizio

IST. PROF. PER ODONTOTECNICI, Via Castelli, 6, Sospensione del servizio

IST.PROF.ALBERGHIERO “DE FILIPPI”, Via Brambilla, 15, Sospensione del servizio

CENTRO STUDI V.F., Via Canetta, 3, Sospensione del servizio

Centri di formazione professionale:

“DORSI” Via Vallarsa, 6, Sospensione del servizio

ASS.NE C.I.O.F.S., P.za Libertà, 9, Sospensione del servizio

FONDAZIONE ENAIP, Via Uberti, 44, Sospensione del servizio

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE C.F.P., Via Monte Generoso, 71/a, Sospensione del servizio

GARANTIRANNO L‘APERTURA LE SEGUENTI SCUOLE

Asili nido comunali:

LE PICCOLE ORME, Via Gondar, 3, Regolare funzionamento

CARLETTO FERRARI, Via Jacopino da Tradate, 1, Regolare funzionamento

P. E G. MARZOLI, Via Vetta d’Italia, 4, Regolare funzionamento

LO SCARABOCCHIO, Viale Aguggiari, 161, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Asili nido e micro nido privati:

ELIGIO PONTI, Via Castiglioni, 20, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

IL BOZZOLO, Via A. Stoppani, 7, Regolare funzionamento

FONDAZIONE MOLINA, Viale Borri, 133, Regolare funzionamento

NIDO DI CHIARA, Via Carini, 27, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

PICCOLA ENGLAND, Via Stadio, 38, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

IL GIARDINO DEI MONELLI, Via Pascoli, 9, Regolare funzionamento

Scuole dell’infanzia statali:

RONCHETTO FE’, Via Cimabue, 71, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

LOVERA, Via del Gaggio, 9, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

COLLODI, Via Brunico, 63, Regolare funzionamento

RODARI, Via Tagliamento, 23, Regolare funzionamento

Scuole dell’infanzia comunali:

JOLANDA TROLLI, Via Vellone, 58, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

DON ENRICO PAPETTI c/o scuola IV Novembre, Via Monfalcone, 15 , Regolare funzionamento

G. DA BIZZOZZERO, Via Conte Verde 10, Regolare funzionamento

Scuole dell’infanzia convenzionate:

MACCHI ZONDA Via Macchi Zonda, 40, Regolare funzionamento

ELIGIO PONTI, Via Castiglioni, 20, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

PICCINELLI COMOLLI, Via della Doniga, 1, Regolare funzionamento

VERATTI, Via Como, 9, Regolare funzionamento

C.RIVA FOSCARINI, Via Stoppani, 7, Regolare funzionamento

CATTANEO, Via Don Ambrosini, 15, Regolare funzionamento

MALNATI MACCHI NIDOLI, Via San Giusto, 21, Regolare funzionamento

SAN CARLO, Via Giannone, 6,Regolare funzionamento

PERI PIATTI, Via Carini, 27, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

S. GIANNA BERETTA MOLLA, Via Virgilio, 32, Regolare funzionamento

SAN GOTTARDO, Via S.M. Degli Angeli, 9, Regolare funzionamento

Scuole dell’infanzia private:

PICCOLA ENGLAND, Via Stadio, 38, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Scuole primarie statali:

CAIROLI, Via Cairoli, 19, Regolare funzionamento

MAZZINI, Via Como, 15, Regolare funzionamento

GALILEI, Via Carrano, 8, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

FOSCOLO, Via Nifontano, 16, Regolare funzionamento

PARINI, Via N.Bixio, 24, Regolare funzionamento

PASCOLI, v.le Ippodromo, 28,Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

S.G.BOSCO, Via Busca, 14, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

BARACCA, Via del Gaggio, 9, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

GARIBALDI, Via Mercatini, 29, Regolare funzionamento

MARCONI, v.le Adriatico, 3, Regolare funzionamento

MEDEA, Via Tagliamento,25, Regolare funzionamento

IV NOVEMBRE, Via Monfalcone,15, Regolare funzionamento

SACCO, Via Brunico, 57, Regolare funzionamento

CANETTA, Via Canetta, 12, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

SETTEMBRINI, Via Pontida, 17, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

Scuole primarie private:

MANFREDINI, Via Dalmazia, 55, Regolare funzionamento

Scuole secondarie di I grado:

RIGHI/SALVEMINI, Via Rainoldi, 14, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

PELLICO, Via Appiani, 15, Regolare funzionamento con difficoltà di accesso al plesso dalle ore 9.30 alle ore 17.00

A.FRANK, Via Carnia, 155, Regolare funzionamento

DON RIMOLDI c/o scuola primaria Cairoli, Via Cairoli, 19, Regolare funzionamento

C.P.I.A., Via Brunico, 29, Regolare funzionamento

Scuole secondarie di I grado private:

MANFREDINI, Via Dalmazia, 55, Regolare funzionamento

Servizio comunale di trasporto scolastico:

Linea A.FRANK, Regolare funzionamento

Linea Don Rimoldi/Cairoli, Regolare funzionamento. All’orario di uscita da scuola (ore 14,00), non sarà presente la pattuglia della Polizia Locale per la sorveglianza dell’attraversamento di via Carcano

Linea VIDOLETTI, Sospensione del servizio

Linea FERMI, Sospensione del servizio

Linea S.G. BOSCO, Servizio regolare per la linea di andata (con arrivo a scuola ore 8:00). Sospensione del servizio per la linea di ritorno all’orario di uscita da scuola (sospensione servizio ore 13:00)

Linea VARESE (trasporto speciale disabili), Sospensione del servizio

Linea VEDANO OLONA/ CASTIGLIONE OLONA, (trasporto speciale disabili) Sospensione del servizio

Linea BESOZZO (trasporto speciale disabili), Sospensione del servizio