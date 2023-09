Mastini più solidi in difesa: Massimo Cordiano ha firmato

I Mastini sono sempre di più un affare di famiglia. Dopo i fratelli Borghi (che per qualche tempo sono stati addirittura tre in prima squadra) e dopo i fratelli Mazzacane, scocca anche l’ora dei fratelli Cordiano.

La società giallonera ha ufficializzato una decisione che era nota da tempo, quella cioé dell’arrivo di Massimo Cordiano, difensore saronnese di 28 anni e fratello maggiore di Tommaso che dall’anno scorso veste la casacca giallonera. “Max” è da tempo in contatto con la squadra, ha preferito recuperare con tranquillità da un precedente infortunio ma ora ha raggiunto l’accordo per la stagione che sta per decollare.

Cordiano è giocatore di esperienza anche ad alto livello: ha giocato oltre 150 partite in ALPS con la maglia del Cortina e poi si è stabilito in Svizzera dove aveva svolto le giovanili e dove nelle ultime annate ha giocato tra Basilea, Lucerna e Martigny.

Proprio il Cortina potrebbe essere la prima avversaria nella nuova avventura sportiva di Max Cordiano, nel caso coach Czarnecki dovesse decidere di schierarlo sabato 16 nella Supercoppa Italiana, anche se la sua condizione attuale non è quella dei compagni di squadra che si allenano da diverse settimane.

Con lui comunque i Mastini acquisiscono ulteriore solidità ed esperienza in difesa (caratteristiche dettate da Czarnecki quando ha spiegato la sua concezione di hockey) ma anche capacità tattiche che sono sempre un valore aggiunto. L’annuncio di Cordiano dovrebbe essere l’ultimo prima del campionato, nel senso che ora la squadra è a ranghi completi. Il prossimo “acquisto” arriverà tra qualche mese con l’acquisizione dello status da italiano di Massimo Pietroniro, l’oriundo che fino ad allora sarà una sorta di straniero in eccedenza e quindi non potrà giocare salvo forfait di Gibbons o Näslund.

HCMV MASTINI VARESE 2023-24

PORTIERI

Lorenzo MARINELLI (Ita 2001 | n | da Merano); Leonardo MORDENTI (Ita 2004 | c); Rocco PERLA (Ita-Fin 2002 | c)

DIFENSORI

Alex BERTIN (Ita 1997 | c); Massimo CORDIANO (Ita 1995 | n | da Martigny, Svi); Nicolò FANELLI (Ita 2004 | c | da Aosta); Felix GARBER (Ita 2003 | c | da Aosta); Erik MAZZACANE (Ita 1994 | c); Erik NASLUND (Sve 1993 | n | da Dundee, Sco); Andrea SCHINA (Ita 1993 | c); Michele VIGNOLI SANIN (Ita 2000 | n | da Wolf, Fin)

ATTACCANTI

Sebastian ALLEVATO (Ita-Fin 1999 | c); Marcello BORGHI (Ita 1993 | c); Tommaso CORDIANO (Ita 1998 | c); Filippo CRIVELLARI (Ita 2004 | n | da Appiano); Kyle GIBBSON (Usa 1991 | n | da Gardena); Michael MAZZACANE (Ita, 1988 | c); Dennis PERINO (Ita 2005 | c | da Aosta); Massimo PIETRONIRO (Ita-Usa 2002 | n | da Fassa); Alessio PIROSO (Ita 1996 | c); Edoardo RAIMONDI (Ita 1987 | c); Gianluca TILARO (Ita 1996 | c); Andrea VANETTI (Ita 1990 | c)

ALLENATORE

Niklas CZARNECKI (Sve | n | da Vita Hasten, Sve)