Mastini, sei gol all’Ascona in vista del test con il Fassa

Ancora un pubblico numeroso, ancora una vittoria con un buon numero di reti seppure contro una squadra di caratura inferiore. I Mastini Varese proseguono il proprio avvicinamento al campionato battendo gli Ascona Rivers con il punteggio di 6-1 sulla pista di via Albani.

Galleria fotografica Mastini Varese – Ascona, le immagini dell’amichevole 4 di 20

Tre reti nel primo terzo di gioco e tre nell’ultimo periodo sono lo score della squadra di Czarnecki che non ha avuto particolari problemi nel controllare la partita contro la formazione elvetica. Il tabellino marcatori porta con sé le reti dell’atteso americano Gibbons, di Raimondi e di Mike Mazzacane nella prima frazione terminata senza grossi rischi per la difesa comandata da Marinelli, impegnato in porta per tutto l’incontro.

Nel terzo drittel è toccato a Pietroniro firmare la quarta rete seguito da Crivellari, due volti nuovi che hanno mostrato qualità ma anche una forma importante nonstante il periodo di preparazione. L’Ascona ha tolto a Marinelli il piacere dello shootout con un gol di Conceprio ma prima della sirena i Mastini hanno chiuso i conti con la sesta rete messa a segno da Piroso, uno dei beniamini dell’Acinque Ice Arena.

Il secondo test pre-campionato precede quello più rilevante: sabato prossimo l’HCMV ospiterà il Fassa, squadra che milita nella Serie A italiana oltre che nell’ALPS. Nel frattempo, mercoledì, saranno in tanti a scrutare il ghiaccio di via Albani: c’è l’amichevole tra il Briançon e il Cortina, tricolore in carica e avversario del Varese nella Supercoppa del 16 settembre.