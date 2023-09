Mastini troppo forti per la Valpe: 6-1 casalingo per i gialloneri

Seconda partita e seconda vittoria in campionato per i Mastini che dopo i due punti guadagnati ad Alleghe ne aggiungono tre all’esordio interno contro il Valpellice. Mai in discussione il risultato, largo e solido a favore della squadra di Czarnecki (6-1) che nel finale riesce anche a dilagare.

Il Varese ha dimostrato a più riprese di essere nettamente più forte e in forma dei volenterosi Bulldogs piemontesi anche se non ha sempre concretizzato la propria superiorità (45 tiri contro i 18 degli ospiti). Per questo a cavallo del secondo intervallo la Valpe ha messo un po’ di sale sulla coda ai gialloneri con la rete di Fornasetti e qualche successivo rischio portato dalle parti di Perla.

Poco male, perché la qualità e la mole di hockey messa in pista da Vanetti e soci si è rivelata ampiamente sufficiente a blindare il risultato, poi arrotondato negli ultimissimi minuti. A brillare sono stati soprattutto i veterani come Raimondi (votato MVP), Tilaro e l’unico “doppiettista” Marcello Borghi ma un “bravo” va alla quarta linea che ha confezionato la quarta rete (marcatore Allevato), forse la più importante perché ha tolto ogni dubbio sul verdetto finale.

Buona notizia anche la prima rete varesina di Näslund (bordata da fuori) mentre l’altro straniero, l’americano Gibbons, non è riuscito a incidere ed è forse la nota meno intonata del match. Il Varese è stato impeccabile a livello di disciplina (solo 4′ di penalità, penalty killing gestito in modo impeccabile) mentre non è riuscito a colpire in superiorità, dando però l’impressione di voler costruire le conclusioni piuttosto che provare il tiro a tutti i costi. Una sorta di investimento per il futuro.

Alla vigilia della trasferta di Bressanone quindi, i Mastini salgono a quota 5 di una classifica comandata dalla certezza Caldaro ma anche da un Feltre capace di impallinare il Fiemme in rimonta a Cavalese. Le altre, come prevedibile, si muovono: il Varese pure ma è avvisato fin d’ora che il cammino non sarà sempre facile come questa sera.

LA PARTITA

I – I Mastini ci mettono meno di 3′ a muovere il punteggio con un’azione corale finalizzata con una prodezza. Gibbons difende il disco, Schina e Vanetti lo toccano ma il colpo da maestro è di Marcello Borghi che nello stretto controlla, finta e infila Boaglio. Una penalità a Vignoli non crea affanni tanto che lo stesso Borghi sfiora il bis. Colpita a freddo la Valpe cresce a metà periodo dando i primi grattacapi a Perla, pronto a rispondere. Per evitare guai allora i Mastini raddoppiano: azione sulla destra di Tilaro, staffilata improvvisa e Boaglio – qui colpevole – superato con disco sotto la traversa. Subito dopo è il palo a salvare i piemontesi su tiro di Gibbons, poi l’americano finisce in panca puniti e il finale di terzo è senza troppi brividi.

II – La prima penalità ospite (Salvai) non viene sfruttata a dovere dai Mastini, pur vicini al gol con Piroso e Gibbons. Si procede con poche interruzioni e altrettanto poche emozioni, con il Varese pienamente padrone della pista e Boaglio che deve usare i gambali per disinnescare una bordata di Naslund. A metà periodo arriva la scossa: Raimondi ruba un disco a metà campo, punta la porta e serve con altruismo Mike Mazzacane che da vicino non sbaglia. Il conto dei tiri è sempre più sbilanciato a favore dei gialloneri, anche se T. Salvai testa i riflessi di Perla. Il secondo palo di serata è per Vanetti, poi ci provano Raimondi e Vignoli ma la Valpe colpisce a 38” dalla fine. Tiro teso di Fornasetti (aveva già segnato al Caldaro) e 3-1.

III – Si riparte con il Varese che ha la necessità di mettere il risultato al sicuro e ci prova subito con Tilaro e Perino fermati sul più bello. Poi è Schina a sganciare una bomba ma il disco finisce di poco a lato. Manca concretezza anche dalle parti di Gibbons, e così Perla deve sventare su Fornasetti e Solaro che poco dopo fallisce da ottima posizione. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa la quarta linea con Sebastian Allevato al minuto 52′: il giovane giallonero è il più rapido a intuire la traiettoria di un disco sporcato davanti alla gabbia e con la punta del bastone tocca in rete per il poker. La partita finisce qui, il punteggio invece si aggiorna ancora perché, con la Valpe in versione “remi in barca” arrivano la quinta (deviazione Borghi su tiro di Bertin) e la sesta rete (Naslund dalla blu) per il 6-1 conclusivo.

MASTINI VARESE – VALPELLICE BULLDOGS 6-1

(2-0; 1-1; 3-0) MARCATORI: 2.43 M. Borghi (VA – Schina, Vanetti), 9.07 Tilaro (VA – E. Mazzacane, Perino); 30.46 M. Mazzacane (VA – Raimondi), 39.22 Fornasetti (VP); 51.42 Allevato (VA – P. Borghi, Crivellari), 57.11 M. Borghi (VA – Vanetti, Bertin), 59.21 Näslund (VA – Schina, Tilaro). VARESE: Perla (Marinelli); Schina, Naslund, Bertin, Vignoli Sanin, E. Mazzacane, Fanelli, Garber; Gibbons, Vanetti, M. Borghi, Piroso, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, T. Cordiano, Perino, Crivellari, P. Borghi, Allevato. All. Czarnecki.

ARBITRI: Bassani e Volcan (Alberti e Brenna)

NOTE. Penalità: MV 4′, VB 6′. Superiorità: MV 0-3, VB 0-2. Spettatori: 614.

IHL – 2a giornata

RISULTATI: Appiano – Bressanone 5-2; Pergine – Alleghe 3-1; Caldaro – Dobbiaco 3-0; Valdifiemme – Feltre 2-3; VARESE – Valpellice 6-1. Riposa: Como.

CLASSIFICA: Feltre, Caldaro 6; VARESE, Pergine 5; Appiano*, Valdifiemme 3; Alleghe, Dobbiaco 1; Como*, Valpellice, Bressanone 0.

* una partita in meno.