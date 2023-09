Maxicontrollo intorno alla stazione di Gallarate, denunce e bar chiuso

Il Questore di Varese ha sospeso, per dieci giorni, la licenza all’esercizio pubblico Mr Bar, di fronte alla stazione di Gallarate, frequentato da pregiudicati e teatro di una furiosa lite, sfociata nel sangue e sedata immediatamente grazie all’intervento della Polizia. Mentre nove persone dovranno tenersi alla larga dalla zona della stazione.

È il frutto anche di un servizio di controllo diffuso dell’area, disposto dal Questura di Varese, con un’azione coordinata del Commissariato retto dal vicequestore aggiunto Luigi Marsico, i carabinieri della Compagnia guidata dal capitano Pierpaolo Convertino e del comando di Polizia Locale retto da Aurelio Giannini.

I servizi straordinari, svoltisi in diversi giorni hanno complessivamente coinvolto oltre trenta agenti dei rispettivi Uffici e Comandi.

Nel corso dei servizi dedicati, sono stati complessivamente identificate 111 persone. Quattro sono state denunciate per violazioni alla disciplina sull’immigrazione e una per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

La precipua attività finalizzata a reprimere l’immigrazione clandestina ha consentito inoltre di espellere tre cittadini risultati privi di qualsiasi documento che ne attestasse la regolarità sul territorio dello Stato.

In materia di prevenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati sottoposti a controllo dall’unità Cinofila della Polizia Locale 32 persone ed è stata sequestrata una modica quantità di sostanza stupefacente.

Gli agenti operanti hanno inoltre elevato a carico di nove persone, resisi responsabili di violazioni delle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, altrettante sanzioni amministrative con contestuali ordini di allontanamento dalla Piazza Giovanni XXIII e dalla via Borghi, la zona della stazione.

I controlli congiunti hanno interessato anche la verifica del rispetto al Codice della Strada: sono stati infatti sottoposti a controllo alcolemico 26 soggetti e sono state elevate 15 sanzioni amministrative.

I servizi hanno inoltre interessato anche alcuni esercizi commerciali della zona nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare totale di 8mila euro, per violazioni in materia di commercio e tutela del consumatore.

In particolare, sono stati sanzionati diversi esercizi commerciali, per aver omesso di indicare origine, provenienza e prezzi della merce, mancata nomina del responsabile tecnico, affissione di pubblicità non autorizzata ed esercizio del commercio privo di Segnalazione di Inizio Attività.