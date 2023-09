Mezzogiorno in piazza con i Mastini Varese

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di hockey su ghiaccio e per i tifosi dei Mastini che si apprestano a disputare una stagione in cui dovranno difendere i due titoli (IHL e Coppa Italia) conquistati nei mesi scorsi.

Sabato 2 settembre, a mezzogiorno, staff e giocatori della squadra giallonera saranno in piazza Montegrappa, a disposizione della gente, per una sessione di autografi e di fotografie. Vanetti e compagni “compariranno” nei pressi della Camera di Commercio dove è in programma un appuntamento non aperto al pubblico.

Nei giorni scorsi la squadra ha iniziato ad allenarsi alla Acinque Ice Arena, raccogliendo un buon pubblico sugli spalti, desideroso di vivere fin dai primi momenti l’annata della squadra diretta da Niklas Czarnecki. Nel mezzogiorno di piazza Montegrappa sarà quindi possibile conoscere i nuovi giocatori (a partire dagli stranieri) e riabbracciare i veterani, protagonisti della doppietta dell’anno passato.

Domenica pomeriggio, in via Albani, è inoltre in programma il secondo match amichevole dopo quello (vinto 4-2) con l’Aosta. Ospiti dell’HCMV saranno stavolta gli svizzeri dell’Ascona (in un primo tempo doveva esserci il Chiasso), squadra della seconda lega elvetica. Primo ingaggio alle 18,30 con ingresso gratuito agli spalti.