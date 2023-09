Migliora la media di studenti per classe nelle scuole varesine ed è in linea con quella regionale

Sono 102.351 gli studenti varesini che sono rientrati in aula. 4678 sono quelli con disabilità. In tutto sono state formate 4762 classi con una media di 21 alunni in ogni aula, in linea com la media lombarda. Nel settembre 2022 se ne contavano 103.923 suddivisi in 4778 classi. Rispetto all’anno precedente, la percentuale di affollamento è in calo, abbassandosi dalla media di 22 che era il più alto in regione.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella scuola dell’infanzia, gli iscritti sono 6068 suddivisi in 280 sezioni ( si sono perse tre sezioni e 90 bambini rispetto all’anno 2022/2023).

SCUOLA PRIMARIA

Nelle 1724 classi di scuola primaria ( 20 in meno rispetto all’anno precedente) ci sono 33.671 bambini con una media per classe di 20 alunni. Il gruppo più folto è composto dagli iscritti del quinto anno, 7318, mentre il il calo nelle classi precedenti è progressivo: in quarta sono iscritti 6978 allievi, in terza sono 6864, in seconda se ne contano 6364 e in prima 6147.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Alle scuole medie sono iscritti 22.354 studenti ( erano 23.102) suddivisi in 1054 classi, 11 in meno, con una media di 21 ragazzi per aula, rimasta invariata.

SCUOLA SUPERIORE

Cresce il numero di studenti per classe alle superiori: i 40.258 studenti ( in calo di 48 alunni) sono suddivisi in 1704 classi ( 19 in più) con una media di 24 ragazzi per gruppo classe, e rimane comunque il dato più alto in Lombardia nonostante l’incremento.