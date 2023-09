Migliorare il benessere degli adolescenti a partire dai genitori con Corsi&Percorsi

La Cooperativa La Banda è entusiasta di presentare il programma “Corsi&Percorsi”, un’iniziativa dedicata ai genitori che desiderano acquisire nuove competenze e connessioni nel percorso educativo dei propri figli adolescenti. L’iniziativa rientra nel Progetto “Nuove Strade” della Cooperativa LaBanda, finanziato dal Bando AttentaMente di Fondazione Cariplo, volto a promuovere il benessere psico-emotivo degli adolescenti nei territori dell’Alto Milanese e della Valle Olona.

Il programma di Corsi&Percorsi è stato costruito in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona e con il “Centro Studi Riccardo Massa”, con l’intento di valorizzare le competenze dei genitori, offrendo strategie e strumenti da utilizzare nella quotidianità.

Questi corsi si concentrano su tematiche cruciali ed estremamente attuali. I docenti e trainer guideranno i partecipanti attraverso esercizi pratici, discussioni e condivisione di esperienze, per stimolare il confronto e il dialogo, dare rimandi e spunti di riflessione necessari per la creazione di nuove strade.

La partecipazione è a numero chiuso e sino ad esaurimento posti, per ogni corso la durata prevista è di 4 o 5 incontri della durata di circa 2 ore. Non sono necessari prerequisiti ma solo interesse per l’argomento.

È richiesta la volontà e l’impegno di partecipare con continuità e serietà, promuovendo un sostegno reciproco basato sulle diverse esperienze e storie condivise. L’obiettivo di Corsi&Percorsi è anche quello di costruire una rete di sostegno per genitori che si trovano a dover affrontare un periodo di difficoltà legato alla crescita dei propri figli.

Gli incontri dei Corsi&Percorsi si svolgeranno nel territorio della Valle Olona, in ambienti confortevoli, accoglienti e amichevoli, per favorire l’interazione e lo scambio tra i partecipanti. Verrà mantenuto sempre un clima non giudicante, nel quale condividere con altri genitori le proprie fatiche, i propri dubbi, immaginare nuove traiettorie.

La Corte del Ciliegio (in Viale Lombardia 55, a Castellanza VA) ospiterà i primi 4 moduli in partenza a ottobre 2023, sotto la guida di docenti del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Università Milano Bicocca.

I PRIMI CORSI&PERCORSI A CASTELLANZA

Martedì 10, 17, 24 ottobre, 7 novembre – dalle 20:30 alle 22:30

GENITORI DI FUTURI ADOLESCENTI…

Si comincia subito! per non aspettare e “sapere cosa ci aspetta”.

A cura di: Pierangelo Barone Professore Ordinario Pedagogia Generale e Sociale – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Università Milano Bicocca.

Giovedì 2, 9, 16, 23, 30 novembre – dalle 20:30 alle 22:30

PER OGNI RUOLO UN POSTO

Mettiamo in scena quello che succede a cena. Il significato e l’importanza di creare un tempo e uno spazio in cui comunicare. Spunti, riflessioni e anche un pizzico di role-play!

A cura di: Michele Stasi Docente Pedagogia Generale e Sociale – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Università Milano Bicocca.

Mercoledì 8, 15, 22, 29 novembre, 6 dicembre – dalle 20:30 alle 22:30

RAGAZZI IN GRUPPO

Prove generali di costruzione di legami e di conflitti. Il baricentro si sposta dalla famiglia al gruppo dei pari. Occorre trovare un nuovo equilibrio.

A cura di: Paola Marcialis Docente Pedagogia Generale e Sociale – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Università Milano Bicocca

Martedì 14, 28 novembre, 5, 12, 19 dicembre (5 incontri) – dalle 20:30 alle 22:30

LE RICETTE E LE ETICHETTE NON FUNZIONANO!

L’educazione non è matematica: mai semplificarla! Ognuno alla ricerca del proprio stile genitoriale.

A cura di: Anna Rezzara Docente Pedagogia Generale e Sociale – Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” Università Milano Bicocca.

CORSI&PERCORSI NEL 2024

Con il nuovo anno verranno attivati altri 7 corsi su altre tematiche.

SOCIAL CODING

Trovare i codici di accesso al mondo digitale vissuto dai nostri ragazzi, per comprenderne i limiti e le regole e accompagnarli nelle sue opportunità.

DISTANZA DI SICUREZZA

Alla soglia dell’adolescenza, tracciare e rispettare i confini per trovare una nuova vicinanza tra genitori e figli.

VOI SIETE L’ARCO DAL QUALE, COME FRECCE VIVE, I VOSTRI FIGLI SONO LANCIATI IN AVANTI!

Il titolo ricalca una massima di K. Ghilbran.

I giovani uomini e le giovani donne hanno il diritto e il dovere di errare: parliamo di come trasformare quella che talvolta è una sensazione di fallimento in forza che sostiene il volo.

A.A.A. OFFRESI SPAZIO PER PAPÀ!

Desideri e linguaggi paterni

ISTRUZIONI PER LEGGERE LA DIAGNOSI DEI NOSTRI FIGLI

I significati, le finalità, il modo per affrontarla e integrarla

RADIOFREQUENZE SUBSONICHE PER SINTONIZZARSI SUL DISAGIO ADOLESCENZIALE

L’ascolto e il valore del non detto nella pre-adolescenza e nell’adolescenza per tornare a parlarsi con nuove modalità e nuovi tempi

MASCHIO, FEMMINA, NON SO

Troviamo le parole per dirlo.

I genitori interessati possono iscriversi tramite il modulo disponibile sul sito web della Cooperativa La Banda a QUESTO LINK oppure scrivendo direttamente una mail a nuovestrade@labandacoop.it.