Migrare ed essere accolti: una serata di riflessione con l’associazione “La porta aperta ODV”

A Besnate, l’associazione di volontariato “La porta aperta ODV” si distingue per il suo impegno costante nel sostenere le persone fragili e a rischio di emarginazione, con particolare attenzione ai migranti e agli anziani soli. La missione principale dell’associazione è quella di favorire l’integrazione e l’inclusione sociale di queste persone all’interno della comunità locale.

In occasione della Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, l’associazione organizza un evento di grande rilevanza, con il patrocinio del Comune di Besnate, che mira a gettare luce sulla complessità del fenomeno migratorio. La serata, dal titolo “Migrare ed essere accolti”, si terrà giovedì 21 settembre alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro Incontro di Besnate, situato in Via Paolo Rosa 5.

L’obiettivo principale di questa tavola rotonda è quello di offrire alla cittadinanza un’opportunità di informazione, discussione e riflessione approfondita sul tema delle migrazioni, superando gli stereotipi diffusi e le notizie false che spesso circolano.

Per garantire una panoramica completa e articolata sulla questione migratoria, l’Associazione ha coinvolto esperti di diversi settori, ognuno dei quali porterà il proprio contributo alla serata.

Tra i relatori presenti alla tavola rotonda ci saranno:

Benedetta Tonetti: Avvocata del foro di Milano e socia dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), che condividerà conoscenze legali fondamentali in merito al diritto dell’immigrazione.

Elena Masetti Zannini: Giudice presso la sezione specializzata sull’immigrazione del Tribunale di Milano, offrirà una prospettiva giuridica sulle questioni legate all’immigrazione.

DMarzia Marzagaglia: Psichiatra presso il reparto di Neurospichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, porterà un contributo prezioso sulla salute mentale dei migranti e sulle sfide psicologiche che possono affrontare.

Fiorenzo De Molli: Responsabile del settore “Andare verso” della Casa della Carità di Milano, condividerà la sua esperienza pratica nel supportare i migranti nel loro percorso di integrazione.

Il dibattito sarà coordinato dalla dott.sa Federica Di Donato, un’operatrice della Cooperativa Intrecci, che garantirà un confronto informativo e costruttivo tra i relatori e il pubblico presente.