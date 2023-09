Mille piccoli atleti apriranno la tre giorni della Varese City Run

Tre giorni di sport e divertimento per le famiglie e soprattutto per i più piccoli. La Varese City Run torna con le gare competitive, con i tracciati per gli amatori, ma anche con tantissime iniziative per i più piccoli. Franco Ossola campo centrale della manifestazione, con lo sport protagonista dell’intero fine settimana. In attesa della Mezza Maratona e della 10Km competitiva – ufficiali FIDAL – , della 10Km non competitiva e della Family Run, tutte in programma per domenica 8 ottobre, il fine settimana firmato VCR si apre venerdì 6 ottobre, alle ore 10 con le Pulciniadi.

Potere ai piccoli

10 scuole dell’infanzia di Varese, 600 piccoli atleti divisi in 4 squadre, ognuna con un colore differente: il Franco Ossola sarà tutto per loro. E i giovanissimi atleti si cimenteranno in una serie di attività ludico sportive organizzate in collaborazione da Sport+Karate, Csi, Basket School Varese e Rugby Varese. Quello delle Pulciniadi è un format di successo e un momento distintivo per la Varese City Run. È un appuntamento molto apprezzato dai piccoli campioni. Bambini protagonisti anche nel pomeriggio di venerdì. Ma questa volta la regia è a cura della Fondazione Piatti, il Charity partner della Varese City Run. La fondazione, infatti, metterà in campo un’iniziativa di sensibilizzazione sui temi dell’autismo e dell’inclusione e a mettersi in gioco nel progetto “Più veloci per l’autismo” saranno 450 alunni della scuola elementare Manfredini di Varese.

Benvenuti nel VCR Village

Doppio appuntamento per il sabato 7 ottobre. Al Franco Ossola aprirà i battenti il VCR Village, una coloratissima “carovana” di stand dedicate a società sportive dilettantistiche, associazioni del terzo settore, ai partner della manifestazione. Un villaggio di sport e socialità dove gli adulti potranno vivere l’atmosfera della Varese City Run approfittando anche dello stand gastronomico, mentre sui campi dell’Ossola andrà in scena la fase finale Varese City Cup, ovvero un torneo di calcio dedicato alle categorie Primi Calci e Pulcini con partita decisiva domenica 8 settembre al termine delle gare podistiche. Nel corso dei due giorni di sfide calcistiche si sfideranno Piccoli Amici, Pulcini a 5 e Pulcini a 7. Tra le società professioniste presenti ci sono: Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli e Renate, quelle dilettanti Castellanzese, Bulgaro, Vittuone.

Il grande appuntamento

Mancano 7 giorni esatti al grande appuntamento di domenica 8 ottobre. Le iscrizioni alle gare podistiche sono ancora aperte e non passa giorno che gruppi di appassionati sottoscrivano la loro partecipazione sul sito ufficiale della manifestazione (https://www.varesecityrun.it/home/gare). Al momento sulla linea di partenza sono “già schierati” quasi 700 partecipanti che non vedono l’ora di misurarsi sulle distanze prescelte e lungo il suggestivo percorso che attraverserà Varese toccando alcuni dei luoghi più belli e suggestivi della Città Giardino prima di passare sotto l’arco del traguardo al Franco Ossola.