Sabato 23 settembre, Miss & Mister Europa anima l’aerea feste di Lavena Ponte Tresa

Sbarca anche nella nostra provincia sabato 23 settembre alle ore 21, presso l’rea feste di Lavena Ponte Tresa,

MISS & MISTER EUROPA, TALENT PER IL SOCIALE

nato nel 1999, come manifestazione itinerante fino al 2009, dal 2010 il patron Attilio Mazzoli lo trasforma in un vero e proprio concorso nazionale.

Miss & Mister Europa è sottotitolato non solo bellezza …. Infatti è il primo concorso nazionale attento alle tematiche sociali: disabilità, bullismo, integrazione, parità di genere, sicurezza stradale, violenza sulle donne, violenza e abbandono degli animali.

Un concorso per il sociale con l’introduzione di attenzioni speciali e riconoscimenti in qualità di testimonial a varie categorie come: “Special talent senza barriere”, ove gareggiano persone con qualche disabilità, ma che con spirito non domo, non esitano a mettersi in gioco, dimostrando forza di carattere e spirito invidiabili. “Parità’ di genere” per l’uguaglianza dei generi, “contro la violenza alle donne”, “sicurezza stradale” l’integrazione” e l’abbandono ed il maltrattamento degli animali

“Non c’è quindi solo l’aspetto centrale sulla bellezza, ma giocheranno un ruolo fondamentale anche l’eleganza, la spigliatezza ed il fascino non solo fisico, ma sotto ogni aspetto” sancisce il Patron Mazzoli.

“Per noi è davvero un piacere ospitare questa manifestazione” dichiara il Sindaco Massimo Mastromarino. “il nostro Comune è per sua natura una terra di confine e frontiera, che vive quotidianamente elementi di internazionalità con la vicina Tresa, già in tessa Svizzera, per noi elemento di vanto ed una peculiarità che valorizziamo”.

“Ospitare questo evento è quindi vedere la bellezza anche nel suo aspetto benefico: musica e canto, che rappresentano bene due sfaccettature della bellezza. Saranno infatti al centro dello spettacolo due realtà beneficiarie di un contributo: il Coro “Voci Bianche sul Ceresio” ed il Corpo Musicale “Giacomo Puccini”, che lavorano in forma volontaria e gratuita, per formare e nutrire la nostra anima”.

“Ci siamo appassionati a questa manifestazione perché inclusiva” conclude Roberto Franchi, responsabile alta Lombardia e Svizzera, “non è solo mero concorso di bellezza, ma è un concorso aperto a tutti, in passerella anche i bambini, le “Overissime”, (persone che hanno superato i trent’anni, ma che mantengono il loro fascino) e le “Curvy. Un concorso che apre le porte veramente a tutti.”

Le modelle ed i modelli sfileranno con 3 uscite e ci sarà una giuria, rappresentata da professionisti del territorio, con competenze a vario titolo, che dovranno scegliere tra i candidati chi toccherà più profondamente le loro corde emozionali.

“Un sentito ringraziamento” conclude Franchi “va ai partners della manifestazione, che ci hanno aiutato a realizzarla, in primis di Varese Pellicce ed Ottica Ilop, che da sempre sostengono i progetti del nostro territorio, con un supporto prezioso.”

Tra gli ospiti della serata, presentata da Valentina Battini di Sky Moda, anche Roberto Valentino, imitatore, Gregorio Mancino, in arte Greg, Il Pittore dal cuore grande, artista conosciuto in tutto il mondo per i suoi “cuori”, messaggio di pace e amore, da poco nominato Cavaliere della Repubblica. Super ospite della serata Bobby Solo.