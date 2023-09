Inflazione, ma quanto mi costi?

L’autore di questo articolo è Ruggero Tacchini del Liuc-Finance & Investment Club dell’Università Liuc di Castellanza.

L’inflazione è un concetto chiave nell’economia che influisce sulla vita di tutti noi. Ma cosa significa esattamente? In parole semplici, l’inflazione rappresenta l’aumento generale e sostenuto dei prezzi dei beni e dei servizi in un’area economica durante un periodo di tempo prolungato. Questo significa che, con il tempo, la stessa quantità di denaro acquisterà meno beni o servizi di quanto ne acquistasse in passato.

Le cause dell’inflazione

L’inflazione può essere innescata da diverse cause, ma le più comuni includono:

– Domanda e offerta: quando la domanda di beni e servizi supera l’offerta disponibile, i prezzi tendono ad aumentare. Questo può accadere, ad esempio, in periodi di crescita economica quando la spesa dei consumatori è elevata.

– Costi di produzione: l’aumento dei costi delle materie prime, della manodopera o dell’energia può portare a un aumento dei prezzi dei prodotti finiti, come ad esempio abbiamo vissuto nel periodo post-covid

– Moneta in circolazione: se una quantità eccessiva di denaro è in circolazione nell’economia, può generare inflazione poiché più denaro in mano alle persone significa che saranno disposte a spendere di più, spingendo al rialzo i prezzi.

Misurare l’inflazione

Nell’area euro l’inflazione è misurata secondo il metodo dell’indice di prezzo al consumo, questo permette la comparabilità dei dati di ogni Stato membro. L’Indice dei Prezzi al Consumo, noto come IPC, è uno dei principali indicatori utilizzati per misurare l’inflazione. Esso riflette la variazione media dei prezzi dei beni e dei servizi che un consumatore medio acquista regolarmente. L’IPC viene calcolato confrontando i prezzi di un “paniere rappresentativo” di beni e servizi in un anno di riferimento con i prezzi nello stesso paniere in anni successivi. L’aumento percentuale nei prezzi tra l’anno di riferimento e l’anno corrente rappresenta l’inflazione. Questo indice tiene conto dei cambiamenti nei comportamenti di spesa dei consumatori, aggiornando periodicamente il paniere per riflettere le tendenze attuali. L’IPC copre una vasta gamma di categorie di spesa, tra cui cibo, alloggio, trasporti, assistenza sanitaria e molto altro, per fornire una visione completa dell’inflazione. Ciascun paese dell’area dell’euro dispone di un istituto nazionale di statistica, che calcola il rispettivo IPC. I dati sono così trasmessi all’Eurostat, l’ufficio statistico delle Comunità europee, che quindi calcola l’IPC per l’insieme dell’area dell’euro. disponibile, i prezzi tendono ad aumentare. Questo può accadere, ad esempio, in periodi di crescita economica quando la spesa dei consumatori è elevata.

Come la BCE affronta l’inflazione

L’obiettivo ideale per l’economia è mantenere un’inflazione stabile e prevedibile, la BCE indica nell’intorno del 2%. La politica monetaria è lo strumento principale utilizzato dalle banche centrali per influenzare l’economia. Questo avviene principalmente tramite il controllo dei tassi di interesse di riferimento. Aumentando questi tassi, la banca centrale cerca di rendere meno conveniente indebitarsi, incoraggiando il risparmio e riducendo la spesa delle famiglie e degli investimenti delle imprese. Questo porta a una diminuzione della domanda e, di conseguenza, a una riduzione dell’inflazione. Inoltre, oltre a regolare i tassi di interesse, le banche centrali possono intervenire direttamente sui mercati finanziari, acquistando o vendendo titoli per influenzare i tassi a lungo termine. Il principio rimane lo stesso: tassi più alti frenano l’economia e l’inflazione, mentre tassi più bassi la stimolano e contribuiscono a raggiungere il livello desiderato di inflazione.

Come difendersi dall’inflazione

In uno scenario ostile come quello inflazionistico è ancora più importante accrescere la propria cultura economico-finanziaria al fine di attuare delle strategie efficaci per difenderci da questo fenomeno. Fare una buona pianificazione finanziaria, tenere traccia di quanto denaro si guadagna e si spende può aiutare a capire come è impiegato il denaro ogni mese. Inoltre, può essere necessario aumentare il fondo per le emergenze tenendo a mente che, in caso di elevata inflazione, le spese impreviste potranno essere ancora maggiori e mettere in crisi l’equilibrio tra entrate e uscite. Un concetto che può aiutare molto in uno scenario inflazionistico è quello della diversificazione. Al fine di proteggere i propri risparmi dall’aumento dei prezzi è opportuno investirli in maniera diversificata. Quando l’inflazione sale, di solito anche i tassi di interesse e i rendimenti sugli investimenti aumentano. Investire in strumenti finanziari diversi aiuta a trarre vantaggio da questo aumento dei prezzi.

