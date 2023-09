Mobilità sostenibile, un convegno sulle buone prassi ai Molini Marzoli di Busto Arsizio

Nel ricco programma della Settimana europea della mobilità non poteva mancare un convegno dedicato alle tematiche dell’iniziativa: si terrà venerdì 22 settembre a partire dalle 9 ai Molini Marzoli. Promuovere politiche avanzate, iniziative concrete e buone prassi nel campo della mobilità sostenibile è l’impegno che il Comune di Busto Arsizio si è dato per i prossimi anni.

Infatti, per migliorare impatto ambientale e qualità della vita dei cittadini è necessario stabilire collaborazioni efficaci con i portatori d’interesse locali e i soggetti di rilevanza nazionale e internazionale, mettendo a sistema competenze trasversali per un tema complesso che necessita sempre più di una visione d’insieme, integrata, olistica.

Il convegno è l’ulteriore tappa di un programma già partito con l’edizione precedente della Settimana della Mobilità e che continuerà ad arricchirsi ed essere alimentato attraverso tavoli di lavoro/confronti in risposta ai profondi cambiamenti, culturali e comportamentali, che il tema porta con sé.

Non solo quindi verranno illustrate politiche e misure a breve, medio e lungo termine, ivi incluso un focus approfondito sul percorso ormai avanzato per la redazione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità sostenibile), ma si metterà l’accento sulle strategie che il Comune ha già adottato e su quelle che intende adottare, mettendo a fattor comune, con una visione dall’alto, i bisogni e le opportunità espresse dalla cittadinanza e dai mobility manager di istituti scolastici, strutture pubbliche, imprese locali, utility e Comuni contigui.

All’iniziativa, che sarà introdotta dall’assessore alla Mobilità Salvatore Loschiavo, parteciperanno:

Marco De Mitri, Ingegnere, esperto di sicurezza e sostenibilità della mobilità (TrafficLab)

Matteo Dondè, architetto, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica, moderazione del traffico e riqualificazione degli spazi pubblici

Fabio Scalzotto, fondatore di Bikeforgood.it

Alberto Marescotti, ANCI Mobilità, Servizio lavori pubblici del Comune di Padova

Ludovica Medori, Architetto, Urban designer per la Città di Amsterdam – Amsterdam slow city

Giovanni Stefano Galli, Presidente Agenzia per il TPL di Como, Lecco e Varese

Daniele Colombo, Direttore Agenzia per il TPL di Como, Lecco e Varese

Fabio Pressi, Amministratore delegato di A2A e-Mobility

Modera: Emanuele Martinelli, Ceo di EnergiaMedia.