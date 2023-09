Molesto e su di giri al bar, arrivano i Carabinieri e oppone resistenza. Arrestato

Su di giri per qualche bicchiere di troppo e molesto, disturba la serata degli avventori di un locale di Busto Arsizio che chiamano le forze dell’ordine.

La serata di un uomo del 1978, nato in Marocco ma da tanti anni in Italia, è finita in una cella della caserma di via Bellini, sotto stretta sorveglianza dei carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio che lo hanno poi accompagnato davanti al giudice Francesca Roncarolo del tribunale cittadino dove è stato processato con rito direttissimo.

Se solo avesse avuto la capacità di fermarsi, all’arrivo della pattuglia, avrebbe potuto anche tornare a casa con una reprimenda ma dato che ha reagito insultando e dando calci agli uomini in divisa si è trovato una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il 45enne non è nuovo ad episodi di questo tipo, anche se risalenti nel tempo, e oggi in aula si è avvalso della facoltà di non rispondere se non per dire che è disoccupato e ha problemi di salute, probabilmente anche legati all’abuso di sostanze.

La giudice ha convalidato l’arresto ma ha valutato il fatto che ha una famiglia con due figli che vanno a scuola e che la moglie è l’unica che lavora in casa – come ha spiegato anche il suo legale di fiducia D’Emilio. Per questo non ha previsto per lui nessuna misura cautelare anche se dovrà, comunque, affrontare il processo per il quale l’avvocato ha chiesto i termini a difesa.