Mondiale Endurance, si corre in Giappone: Rovera punta in alto con la sua Ferrari

C’è sempre una prima volta. Anche per un pilota ormai esperto come Alessio Rovera, la prossima corsa presenta una combinazione inedita: l’esordio con una Ferrari GT sul tracciato del Fuij dove è in programma la “6 Ore” valida per il WEC, ovvero il mondiale endurance che termina così la sua lunga pausa estiva.

Il pilota di Varese, 28 anni, si è preparato al meglio ovvero vincendo la propria classe nella “4 Ore di Aragon” valida per la serie ELMS. In Spagna però Rovera ha gareggiato su un prototipo mentre al Fuji tornerà a bordo della “vecchia” Ferrari 488 GTE allestita dal team Richard Mille AF Corse, nella consueta formazione con cui disputa il WEC 2023.

Insieme ad Alessio ci saranno infatti la francese Lilou Wadoux e il gentleman argentino Luis Perez Companc: il trio della Ferrari ha all’attivo una vittoria di classe (la GTE Am) a Spa-Francorchamps e il secondo posto a Portimao. La vettura numero 83 non è purtroppo in lizza per il titolo iridato (Rovera ne ha vinti due, nel 2021 in GTE Am e nel 2022 in LMP2) ma può ancora ambire a terminare la stagione tra le prime tre. Attualmente la Ferrari AF Richard Mille è sesta con 51 punti mai il team Iron Dames, secondo, ne ha 67. Imprendibile in testa il terzetto della Corvette a quota 145.

Il Fuji non è comunque una novità assoluta per Rovera che qui, dodici mesi fa, si assicurò il titolo mondiale LMP2 con Nielsen e Perrodo. «Questo appuntamento è ancora più imprevedibile del solito perché le previsioni danno pioggia lungo tutto il weekend, quindi anche per la gara. Io per la prima volta affronterò il circuito con la 488 GTE ma, vista anche l’esperienza dello scorso anno, non avremo problemi particolari di adattamento. L’obiettivo è puntare al massimo risultato anche stavolta: purtroppo per il campionato non possiamo più possibilità ma possiamo e dobbiamo risalire in classifica».

LA CLASSE REGINA – Giappone terra di Toyota, e la casa nipponica farà di tutto per garantirsi il titolo mondiale nella categoria principale, quella delle Hypercar. In testa alla classifica c’è la vettura #8 (Hartley, Hirakawa, Buemi) con 115 punti tallonata a quota 92 dalla compagna di colori #7 (Lopez, Kobayashi, Conway) ma anche dalla Ferrari #51 di Giovinazzi, Pier Guidi e Calado vincitrice della 24 Ore di Le Mans. La corsa francese è finora l’unica sfuggita a Toyota ma in virtù del suo grande apporto di punti permette al Cavallino Rampante di tenere vive le speranze di mondiale (la #50 è quarta con 86 punti). Undici le Hypercar iscritte con la Cadillac che vuole consolidare il ruolo di terza forza e con un duello interessante tra Porsche (ben 4) e Peugeot. Chiude l’elenco la Vanwall.

Fra prototipi e GT sono 36 le vetture iscritte alla 6 Ore del Fuji, sesto e penultimo atto del FIA WEC 2023. Venerdì e sabato le sessioni di prove libere, di nuovo sabato le qualifiche a partire dalle 14.40 (7.40 italiane). Domenica 10 settembre la gara scatta alle 11.00 (le 4.00 italiane).