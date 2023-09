Mongolfiere in volo per il primo giorno di scuola alla primaria di Cazzago Brabbia e Inarzo

Tante mongolfiere in volo per il primo giorno di scuola alla primaria Pascoli di Cazzago Brabbia e Inarzo.

Riprendendo le fila dell’ultimo openday, quest’anno le insegnanti hanno scelto come tema dell’accoglienza il viaggio, che ha un significato reale e simbolico. «Il viaggio inteso come passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria, verso il mondo della conoscenza – spiegano le maestre – ma anche un viaggio interiore che li porta a una migliore conoscenza di se stessi lungo il percorso di formazione scolastica e umana della persona».

Galleria fotografica Mongolfiere in volo nel primo giorno di scuola dei bambini a Cazzago Brabbia 4 di 11

Il viaggio è stato protagonista della giornata, nella musica (con la canzone Buongiorno a te, mimata e cantata in coro dagli alunni e Buon viaggio di Cesare Cremonini in sottofondo), negli allestimenti e nelle letture: dalla poesia “Ritratti”, pubblicata nella raccolta Poesie del camminare di Carlo Marconi, all’albo illustrato Il buon viaggio.

I bambini di prima e anche i bambini nuovi iscritti nelle altre classi hanno poi lasciato volare le mongolfiere acquistate dai genitori (che hanno anche offerto la merenda), alla presenza del sindaco Emilio Magni che pure ha partecipato al primo giorno di scuola.