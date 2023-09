Monica Vanni presenta “La Tela di Cloto” al Quarto Stato di Cardano

“La Emma bambina tornò nel suo antro e quello che restò non era abbastanza. Emma Parca non era mai abbastanza”

Il primo romanzo di Monica Vanni, docente di biologia, viene presentato venerdì al circolo Quarto Stato di Cardano al Campo.

Il libro, uscito da poco e già in ristampa con all’attivo presentazioni in tutta Italia, ci porta nel mondo di Emma Parca: Parca come la parca Cloto, tessitrice di vita nella mitologia greca nonché soprannome che Dennis ha trovato per lei, senza sapere che la tela di Emma, alla fine, intrappolerà entrambi…

Il racconto delle due vite di Emma – citologa tra Siena e Firenze – il racconto di una caduta, di un’espiazione e di un’assoluzione dai mali del mondo. È la storia di ognuno di noi, anime fragili ma potenti creature mitologiche, libere di decidere cosa diventare, libere di scegliere se essere i nani delle proprie paure o i giganti dei propri sogni.

Dialoga con lei, per il circolo, Andrea Franzioni

Venerdì 15 settembre alle 21.15. Per info e prenotazioni: info@circoloquartostato.it – 349-4506893