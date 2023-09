Motociclista ferito in un incidente con un cervo in Valganna

Un uomo di 40 anni è rimasto ferito lunedì mattina per un incidente con un cervo in Valganna. Il fatto è avvenuto lungo la strada statale 233 fra l’abitato di Ganna e Ghirla all’altezza del bivio per Boarezzo.

Una moto ha impattato contro un grosso cervo (nella foto, i soccorsi): il motociclista ha perso l’equilibrio finendo a terra. È successo poco prima delle 7. Sul posto sono arrivati i soccorso allertati da altri viaggiatori: il centauro è stato soccorso in codice giallo e trasportato all’ospedale di Varese.

Sul posto ha operato un mezzo dell’Sos di Cunardo e i carabinieri di Varese.

Gli esperti di selvatici spiegano che questo periodo coincide con la stagione degli amori dei cervi che hanno una grande mobilità e spesso attraversano le strade per muoversi tra i boschi.