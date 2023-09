Motori in Villa a Gazzada Schianno, un evento tra passione e solidarietà

Torna il 10 settembre una delle manifestazioni più attese dagli appassionati delle quattro ruote. A organizzarla gli Amici della Formula1, in collaborazione con il Club Auto Sportive Legnanesi

Visto il grande successo della passata edizione, anche quest’anno torna Motori in Villa che si terrà il 10 settembre 2023 presso Villa Cagnola di Gazzada Schianno. Questo atteso evento è organizzato con passione e dedizione dagli Amici della Formula1, in collaborazione con il Club Auto Sportive Legnanesi.

Il programma di Motori in Villa è pensato per appassionati di automobili e prevede: alle 10:45 Santa Messa: la giornata inizia con una messa speciale, un momento di riflessione e unione per tutti gli amanti dell’automobilismo.

11:30 – Apertura della manifestazione: Villa Cagnola si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti delle quattro ruote. Sarà possibile ammirare una vasta selezione di auto d’epoca, moderne auto sportive, e altre meraviglie dell’ingegneria automobilistica.

12:30 – Pranzo (per gli espositori partecipanti): Mentre gli espositori si godranno un delizioso pranzo, gli ospiti potranno continuare a esplorare le auto esposte e partecipare a varie attività e intrattenimenti.

17:00 – Chiusura della manifestazione

“Quest’anno Motori in Villa sarà dedicato ad Antonio, un caro amico che ci ha lasciato ma che continuiamo a ricordare con affetto e gratitudine – dicono gli organizzatori di “Motori in Villa”-. La sua passione per le auto e la sua dedizione all’evento rimarranno un punto focale di questa edizione speciale”.

Motori in Villa non è solo un’occasione per gli appassionati di auto di incontrarsi e condividere la propria passione. È anche un evento a scopo benefico. I fondi raccolti durante la giornata saranno destinati all’ONLUS “Aiutiamo la Paraplegia Club Regazzoni ONLUS“.

Motori in Villa si conferma un evento unico che unisce la passione per le automobili alla generosità della solidarietà.