Muore in Valsesia un cercatore di funghi della provincia di Varese

Si è sentito male mentre cercava funghi in Valsesia con un amico ed è morto. Non ce l’ha fatta Giovanni Mazzucchelli, cercatore di 52 anni del Varesotto che ha perso la vita ieri, sabato 16 settembre a Campertogno, in Valsesia

Insieme a un amico, il «fungiatt» aveva raggiunto la frazione Piana quando all’improvviso, mentre camminava su un sentiero, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri. Probabilmente un malore, che ha provocato la caduta gli è stato fatale. A dare l’allarme è stato il compagno che era con lui. È intervenuto l’elisoccorso alzatosi in volo dalla base di Borgosesia, ma per il 52enne non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata recuperata dal personale della stazione di Alagna della Guardia di finanza.

Mazzucchelli viveva a Gazzada Schianno ed era particolarmente conosciuto nel campo dello scoutismo, tanto che il gruppo “Gruppo Scout FSE – Induno Olona I“ gli ha dedicato un post su facebook: «Godeva in ogni istante dell’Amore che ha caratterizzato la sua vita, con estrema gratitudine verso Dio, verso sua moglie e la sua famiglia»

