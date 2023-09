Musica, incontri e degustazioni: ad Angera torna “Un lago di…vino”

Un weekend dedicato al vino e alla tradizione. In occasione del Settembre Angerese, la cittadina del Verbano rilancia una rassegna nata nei primi anni duemila nel corso delle iniziative per la valorizzazione della viticoltura varesina concretizzatosi poi con l’attribuzione della I.G.T. ai vini Ronchi Varesini. Si tratta di “Un lago di…vino”, evento che si terrà nel prossimo weekend nel borgo e sul lungolago.

La rassegna avrà inizio venerdì 22 settembre, alle ore 18.00, con una lettura di poesie di autori latini, a cura della Biblioteca Comunale, dal titolo “Nunc est bibendum. Bacco ed Eros nella poesia latina” che si svolgerà nel cortile del Museo Archeologico di Angera. La serata proseguirà, nella sala consiliare alle ore 21.00, con una serata dal titolo “La viticoltura angerese tra passato presente e futuro”, alla quale interverranno Guido Scattolini, con la conferenza “La viticoltura angerese dalla storia al paesaggio”, in cui, prendendo spunto da documenti storici, si cercheranno le tracce sul territorio della viticoltura tradizionale, e rappresentanti delle associazioni di categoria che illustreranno lo stato attuale e futuro dei vini varesini. La serata si concluderà con una degustazione di vini I.G.T. Ronchi Varesini.

Sabato 23, sempre nella sala consiliare di Angera, con ingresso libero, il gruppo musicale La Rossignol, noto ensemble di musica antica, eseguirà, avvalendosi di strumenti e stili esecutivi d’epoca, un concerto di musica rinascimentale, intitolato “In vino”, con un repertorio dedicato interamente a celebrare il piacere e le virtù del vino. Il concerto sarà seguito da una degustazione di vini dell’azienda agricola Cascina Piano di Angera.

Domenica 24, infine, verranno coinvolti i bambini, tra i 7 e i 12 anni, con l’iniziativa “La lunga vita della vite”, visita guidata e laboratorio tra Museo Archeologico e Museo Diffuso. L’evento è gratuito ma è necessaria la prenotazione (prenotazioniangera@gmail.com).

Sempre domenica 24 alle ore 18.00, a conclusione della rassegna, la clarinettista e sommelier Anna Sgarbossa, con la collaborazione dell’arpista Ambra Canevari, guiderà il pubblico in una degustazione di vini, sempre dell’azienda Cascina Piano, eseguendo brani musicali ispirati dall’assaggio dei vini. La partecipazione all’evento, che si svolgerà nel cortile del Museo Archeologico (Sala Consiliare in caso di maltempo), è gratuita ma occorre prenotare (biblioteca@comune.angera.it).

Domenica 24 inoltre si svolgerà anche un mercato di prodotti tipici locali con la collaborazione di Coldiretti Varese. Infine, durante tutto il weekend, per tutt’Angera, oltre 30 attività fra bar, ristoranti e operatori del food parteciperanno alle manifestazioni organizzando degustazioni e proponendo menù o piatti a tema.

“Siamo felicissimi di riproporre Un Lago di…vino. L’idea è quella di ricominciare quest’anno e far crescere la manifestazione di anno in anno. Un grazie speciale, oltre ai componenti dell’ufficio cultura e alla consigliera Grossi che hanno fatto un enorme lavoro, va ai commercianti di Angera che hanno risposto con entusiasmo alla nostra proposta”. ha commentato l’assessore alla cultura Giacomo Baranzini.

Niente da fare invece per la possibilità, annunciata le scorse settimane, di attivare per l’occasione e in via sperimentale, delle corse serali dei battelli tra Angera e Arona: “Avremmo voluto agevolare i cittadini aronesi a raggiungere la nostra città senza prendere l’auto col trasporto del battello. Ci viene proposto di fare richiesta ora per il 2024 e noi lo faremo” ha spiegato la sindaca Marcella Androni. Non potendo contare sulla Navigazione lago Maggiore, l’Amministrazione invita i barcaioli privati a proporre delle corse per le serate del fine settimana 22-23-24 settembre. I moli della città sono a disposizione per un servizio di questo tipo.