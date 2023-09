Nei boschi del Campo dei Fiori continuano i lavori per proteggere Luvinate

Nel cuore del Parco Campo dei Fiori proseguono i lavori per la messa in sicurezza del torrente Tinella. Questa iniziativa, curata da ERSAF con il sostegno finanziario della Regione Lombardia, rappresenta un passo fondamentale per proteggere la comunità di Luvinate e l’ambiente circostante.

Il progetto è uno dei tanti messi in campo dopo degli eventi drammatici che hanno colpito Luvinate negli anni recenti: l’incendio del 2017 e le 5 colate detritiche del 2018, 2020 e 2021 che da un lato hanno messo a dura prova la comunità ma dall’altro hanno anche avviato un impegno straordinario per la sua protezione e rigenerazione.

Il progetto di mitigazione del rischio si compone di diversi lotti, con il secondo attualmente in fase di esecuzione a circa 700 metri di quota. In questa fase, sono in corso lavori di rimozione della legna bruciata, pulizia dell’alveo, rinforzo degli argini e la creazione di sistemi per il contenimento e il rallentamento dell’acqua in caso di eventi meteo estremi. Queste azioni sono essenziali per ridurre il rischio di alluvioni e proteggere la popolazione locale. Allo stesso tempo si stanno svolgendo le fasi burocratiche per il terzo lotto del progetto, che prevede ulteriori interventi di messa in sicurezza nella parte alta di Luvinate. Questi sforzi mirano a garantire una maggiore sicurezza per gli abitanti e a ridurre al minimo i danni causati da eventi meteorologici estremi.

La salvaguardia di questa preziosa area montana non si limita alla mitigazione del rischio. Sempre attivo c’è il progetto ASFO Valli delle Sorgenti che sta portando avanti un’innovativa gestione forestale per proteggere ulteriormente l’ecosistema. La certificazione forestale è un passo importante verso una gestione sostenibile e responsabile delle risorse naturali. Tutti coloro che desiderano partecipare a questo importante percorso di rinascita e protezione dell’ambiente sono invitati a scoprire la nuova associazione forestale ASFO Valli delle Sorgenti e a partecipare al progetto “Cresci un Albero“. Ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza nella creazione di una montagna che non rappresenti solo un elemento di pericolo, ma anche un baluardo di difesa per le comunità circostanti.