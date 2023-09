Nel “Piccolo Bosco Incantato” del Parco Pineta: la giornata dedicata ai più piccoli al centro didattico scientifico

Il Parco Pineta si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per la 12ª edizione del “Piccolo Bosco Incantato” al Centro Didattico Scientifico. Questo evento tanto atteso, ripreso nel 2022 dopo due anni di pausa, promette ai più giovani fruitori dell’Area Protetta un pomeriggio di esperienze e avventure.

Lasciare la propria impronta

Il 2023 segna anche il 40º anniversario del Parco Pineta, rendendo questa edizione ancora più speciale. In collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie, l’evento invita grandi e piccini a “Dare una mano” per lasciare la propria impronta su un lungo striscione celebrativo, che verrà realizzato durante la manifestazione.

Il Bosco Incantato: Un Mondo di Magia e Divertimento

Quando la natura lascia spazio alla fantasia, il bosco si trasforma in un palcoscenico colmo di magia, stupore e divertimento. La giornata, intitolata “Il Bosco Incantato,” offre un pomeriggio di favole, avventure ed esperimenti dedicato ai più piccoli. Questo magico evento avrà luogo il 17 settembre, dalle 14:00 alle 18:00, presso il Centro Didattico Scientifico situato in Via ai Ronchi, loc. Abbiate Guazzone, Tradate.

Gli ospiti potranno partecipare a una serie di attività coinvolgenti

Laboratorio Didattico STEAM: Un’opportunità per aguzzare l’ingegno e scoprire come raggiungere obiettivi usando tutte le “carte” a disposizione. Laboratorio didattico per tutte le età: immersi nella magia del bosco, i partecipanti potranno esplorare il mondo degli gnomi, dei gufi e degli scoiattoli.

Esperienze in Natura: Piccole attività per giovani esploratori alla scoperta degli abitanti del bosco attraverso i cinque sensi.

Laboratorio didattico: come sarebbe un albero che accompagna le stagioni se avesse un volto? Scopritelo insieme, grazie alla magia di farina e acqua, con le Guardie Ecologiche dei PLIS Insubria-Olona.

Assaggio di Forest Training: Prova l’esperienza di stare nel bosco stimolando l’equilibrio, la forza e la creatività usando solo gli strumenti della natura. Questa attività è curata dall’Associazione Genitori e Figli. Per cogliere l’opportunità di scoprire le proposte quotidiane di forest training per tutto l’anno vsi consiglia di visitare il sito www.associazionegenitoriefigli.com.

Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

La partecipazione a questo entusiasmante evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria. Per prenotarti, visita questo link.