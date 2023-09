Nel segno di Schina: i Mastini piegano l’Alleghe al supplementare

Di nuovo lui, di nuovo Andrea Schina. L’uomo che aveva risolto la gara7 di finale IHL con una rete a una manciata di secondi dalla fine nell’ultima partita della scorsa stagione è lo stesso che decide il primo match del nuovo campionato a favore dei Mastini Varese. Una rete del difensore al minuto 63′ inoltrato vale il 2-1 per i gialloneri ad Alleghe e permette alla squadra di Czarnecki di aprire l’anno sportivo con un successo, seppure da due punti.

Il colpo vincente di Schina ha messo fine a una contesa che, nell’intero arco del suo svolgimento, è risultata oltremodo equilibrata: stesse penalità, stesso numero di tiri (Perla titolare tra i gialloneri), stessa percentuale di riuscita del powerplay. Ciò nonostante i Mastini hanno sperato di vincere entro il 60′ in virtù del piccolo vantaggio maturato dopo 11′ e siglato dalla vecchia guardia: gol di capitan Vanetti su assist di Borghi e Piroso. Ma i fratelli Vinatzer, battuti in finale pochi mesi fa con la maglia del Caldaro, erano in cerca di rivincite e sul finire del match hanno infilato il pareggio in doppia superiorità. Poco male: il Varese torna da Alleghe con il primo bottino stagionale ottenuto contro un’avversaria tutt’altro che semplice: giovedì per l’esordio alla Acinque Ice Arena con la Valpe, la squadra di Czarnecki andrà alla ricerca del bis, magari con punteggio pieno.

LA PARTITA

I Mastini iniziano bene la partita, mettono pressione a Scola e compagni che esitano a uscire dal terzo e vengono puniti poco dopo la metà del primo periodo. Ci provano Piroso, Michael Mazzacane e Schina, ci riesce infine Vanetti che si prende la palma di primo scorer del campionato (in powerplay). Poi i gialloneri gestiscono bene la reazione delle Civette e il terzo iniziale si chiude senza scossoni.

L’Alleghe però ci riprova nella prima parte della ripresa trovando un Perla all’altezza della situazione. Il portierone italo-finlandese non si piega neppure al 35′ quando respinge su De Silvestro e salva su Moroder stoppando le velleità dei bellunesi. Il buon finale di drittel dei Mastini, allo stesso modo, non si converte in gol e quindi il secondo riposo lascia i gialloneri avanti con il minimo vantaggio.

Un risultato (0-1) che regge e che anzi potrebbe incrementarsi ma Scola è bravo a neutralizzare una deviazione velenosa di Piroso. Poi l’Alleghe preme più forte, chiama di nuovo Perla in causa a ripetizione ma non riesce a pareggiare. A 6′ dalla fine però, prima Perino e poi M. Mazzacane occupano la panca puniti (fino a quel momento quasi intonsa): le Civette non se lo fanno ripetere e con Gabriel Vinatzer siglano il punto del pareggio.

È supplementare, con tanto di uomo in meno per il Varese che deve rinunciare a Gibbons punito dagli arbitri. Botta e risposta nei primi 3′ e poi, quando i rigori incombono, ecco la prodezza di Schina che regala ai Mastini la vittoria e un viaggio lungo ma sereno per rientrare nella Città Giardino.

HOCKEY ALLEGHE – MASTINI VARESE 1-2 OT

(0-1; 0-0; 1-0; 0-1) MARCATORI: 11.10 Vanetti (V – M. Borghi, Piroso); 56.18 G. Vinatzer (A – S. Vinatzer, A. Vinatzer); 63.32 Schina (V – Gibbons).

VARESE: Perla (Marinelli); Schina, Naslund, Bertin, Vignoli Sanin, E. Mazzacane, Fanelli, Garber; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Gibbons, M. Mazzacane, Raimondi, Tilaro, T. Cordiano, Crivellari, Allevato, P. Borghi, Perino. All. Czarnecki.

ARBITRI: Rivis e Stefenelli (Dell’Amico e De Zordo).

NOTE. Penalità: A 8′, V 8′. Superiorità: A 1-4, V 1-4. Spettatori: 490.

IHL – 1a giornata

RISULTATI. Feltre – Como 6-1; Valdifiemme – Bressanone 5-2; Dobbiaco – Pergine 1-2 SO; Alleghe – VARESE 1-2 OT; Valpellice – Caldaro 1-3. Riposa: Appiano.

CLASSIFICA: Feltre, Valdifiemme, Caldaro 3; VARESE, Pergine 2; Alleghe, Dobbiaco 1; Appiano*, Valpellice, Bressanone, Como 0.