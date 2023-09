Nelle scuole superiori del Varesotto le “lezioni” per l’inserimento nel mondo del lavoro

Un protocollo tra enti per favorire l’orientamento e l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro. Un progetto dedicato agli alunni delle scuole scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Varese.

Sette gli istituti superiori coinvolti, da Luino a Saronno, passando da Gallarate, che per l’anno scolastico 2023/2024 vedranno l’avvio del protocollo con un pacchetto di 20 ore di attività per ogni scuola, con un calendario che si articolerà nell’arco di un mese. Sono l’ I.S.I.S. “Città di Luino – C. Volonté, Itet – Varese Daverio Casula Nervi , Isis Don Lorenzo Milani di Tradate, il I.T.C.S. Gino Zappa di Saronno, Liceo Crespi di Busto Arsizio, l’IP Verri di Busto Arsizio e l’Isis Ponti di Gallarate.

A presentare l’iniziativa, a Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese, i rappresentanti delle istituzioni aderenti al protocollo: l’Ufficio scolastico di Varese, la Provincia di Varese (settore lavoro e formazione), la Camera di Commercio di Varese, l’Ordine dei consulenti del lavoro, i sindacati CGIL – CISL – UIL, Confartigianato, oltre a Anpal servizi (ora Lavoritalia spa) e Informalavoro e Informagiovani Varese.

«La Provincia di Varese è stata tra le prime ad attivare l’alternanza scuola/lavoro e con ottimi risultati e questo per sottolineare che siamo attivi sul tema da molto tempo. Ma questo non basta. – ha spiegato Giuseppe Carcarno, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriole durante la conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche molti insegnati e formatori -. La provincia rispetto alla media nazionale ha dei buoni numeri , ma è un tema che non può essere abbandonato: ci sono ancora lavori inevasi perché non ci sono le competenze necessarie o perché domanda e offerta non si incontrano. Siamo chiamati a dare risposte, per oggi e per il futuro, in un settore in cui i cambiamenti sono tanti e repentini».

A seguire Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese che ha sottolineato l’importanza del protocollo firmato a luglio: «È fondamentale lavorare insieme per inserire i giovani nel mondo del lavoro. La formazione è importantissima, così come permettere alla nuove generazioni di essere in grado di affrontare un mondo in continua evoluzione». Mauro Vitiello, Presidente della Camera di Commercio di Varese conclude: «I nostri ragazzi crescono con la cultura del sogno, ma questi vanno contestualizzati e va fatto in modo che si realizzino, oggi e in un futuro in repentino cambiamento, soprattutto rispetto alle nuove tecnologie che ci chiedono una formazione continua. Questo, anche per fare in modo che i futuri lavoratori, possano esprimere le loro competenze nella nostra provincia, ricca di realtà interessanti, dando una valida alternativa alla migrazione verso la Svizzera o a Milano».

Le scuole nel quale viene avviato questo progetto sperimentale vedranno attivati diversi incontri e laboratori di orientamento e formazione, incontri in plenaria e laboratori rivolti a 50 alunni per sviluppare una conoscenza del mercato del lavoro del territorio. A partire dal mismatch (condizione di disequilibrio tra domanda e offerta) con approfondimenti relativi alle nuove professioni emergenti, ai settori in evoluzione, ai profili professionali maggiormente ricercati e non disponibili sul mercato del lavoro. O dalla conoscenza dei servizi messi sul territorio per favorire l’inserimento lavorativo, attività di orientamento al lavoro, dalla redazione cv al tema della web reputation, incontri con esperti e molto altro.