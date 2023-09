Nidi gratis di Regione Lombardia. Il Comune di Busto Arsizio aderisce alla misura

Anche quest’anno le famiglie di Busto Arsizio che hanno i requisiti potranno accedere alla misura dei Nidi Gratis di regione Lombardia.

La giunta comunale di Busto Arsizio, su proposta dell’assessore Daniela Cerana, ha approvato l’adesione alla misura per l’anno scolastico 2023/2024, che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l’accesso ai servizi di prima infanzia, rispondendo ai bisogni di conciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l’inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri e di azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza di nido e micronidi pubblici o acquisiti in convenzione/concessione.

Sul territorio sono presenti 6 asili nido comunali, 1 asilo nido in concessione e 1 asilo nido privato in convenzione, per complessivi 305 posti. Per accedere al bonus il nucleo familiare (coppie o mono-genitoriali) deve avere un ISEE minorenni inferiore o uguale a € 20.000 e la retta mensile a carico dei genitori deve essere superiore all’importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72 euro.