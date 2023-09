“Non morirò di fame”: ai Giardini Estensi il film contro lo spreco alimentare

Il tema dello spreco alimentare arriva ai Giardini Estensi. Giovedì 14 settembre, alle ore 19, la tensostruttura che si trova nel “cuore verde” di Varese ospiterà la proiezione di “Non morirò di fame”, film uscito quest’anno per la regia di Umberto Spinazzola che tratta di questo argomento.

La data non è stata scelta a caso: il 14 settembre 2016 infatti entrò in vigore in Italia la cosiddetta “Legge Antispreco”, la 166/2016, la cui principale promotrice e prima firmataria fu l’onorevole varesina Maria Chiara Gadda.

Gadda, attualmente parlamentare di Italia Viva, sarà tra gli ospiti della serata e parteciperà a un dialogo previsto prima della proiezione. Con lei ci sarà il regista Spinazzola ma anche Giovanni Bruno, il presidente della Fondazione Banco Alimentare che fin dagli anni Ottanta combatte lo spreco e promuove il recupero e il riuso delle eccedenze.

L’evento è organizzato dal Comune di Varese (in collaborazione con Filmstudio 90) attraverso l’assessorato alla Tutela ambientale, Sostenibilità sociale ed Economia circolare; per Palazzo Estense parteciperanno il sindaco Davide Galimberti e l’assessore Nicoletta San Martino.

“Non morirò di fame” è la storia di Pier (interpretato da Michele Di Mauro), ex chef stellato ormai ai margini della società e divenuto un clochard. Tornato a Torino incontra Granata (Jerzy Stuhr), un anziano mendicante, e grazie a lui si riavvicina alla cucina, proprio attraverso lo spreco alimentare di cui è testimone quotidiano. Pier torna così a elaborare ricette con ingredienti di recupero e, nel contempo, riallaccia i rapporti con la figlia che si erano interrotti da tempo.