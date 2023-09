Non solo gare di ciclismo: ecco cosa succede a Varese nel weekend

Quello del 30 settembre – primo ottobre E’ il weekend della Granfondo Tre Valli, ma anche di molto altro a Varese: sono molte le iniziative che costelleranno il fine settimana del capoluogo di provincia.

La Granfondo: dove passa, cosa coinvolge

La Granfondo Tre valli varesine, versione per dilettanti della corsa professionisti che si tiene il martedì successivo, vedrà due momenti distinti: sabato 30 si svolgerà la Cronometro Individuale dalle 14 alle 18. Il percorso di gara interessa però sostanzialmente la Valganna, con partenza dall’ippodromo di Varese fino a Ganna. Domenica 1 ottobre si svolgerà la Granfondo per tutta la mattinata, con un percorso ad anello con partenza e arrivo all’ippodromo di Varese che interesserà gran parte del nord della provincia tra i laghi Ceresio, Maggiore e lago di Varese. In questo caso la viabilità sarà interrotta solo nei momenti di passaggio della gara. La competizione si svolge tra le 9 e mezzogiorno. Trovate maggiori informazioni qui.

Le iniziative del weekend e come godersele

Ma, come dicevamo, non c’è solo la granfondo nella città giardino: molti eventi nuovi o ritrovati si terranno nel weekend. Tra quelli ritrovati, per esempio, c’è “Profumi e sapori d’autunno” la festa che anima domenica 1 ottobre il centro storico di Biumo inferiore: molti gli eventi per bambini ma anche per gli adulti, menù ai funghi compreso che si terranno domenica primo ottobre nelle zona intorno a via Garibaldi, via Cairoli e piazza XXVI maggio. Momenti clou segnalati dagli organizzazione, l’inaugurazione con sorpresa alle 11.30 e il gran finale alle 18.30. La festa non è toccata dalla Gran Fondo: per parcheggiare nelle vicinanze ci sono l’area EX Enel in fondo a viale Belforte, il parcheggio di via Bernardino Luini, l’area di via Tonale e il parcheggio LIDL, quest’ultimo rigorosamente sotto le due ore per non incorrere alle salatissime penali oltre quest’orario. Per altre informazioni potete leggere qui.

Sabato 30 settembre ricominciano le visite guidate di “Conosci il tuo patrimonio“: il primo appuntamento è con i “Luoghi di culto e di potere”, le chiese varesine. Appuntamento in piazza San Vittore alle 15. Altre info qui

Apre domenica 1 una straordinaria mostra, con uno straordinario artista, in sala Veratti: è quella di Gaspare Mutolo, noto “pentito” di Cosa nostra, che in carcere ha scoperto una vena artistica “militante” che sarà visibile dall’1 al 15 ottobre: maggiori info, e una testimonianza video dell’artista, qui.

Sabato 30 verrà consacrata una nuova chiesa, che però ha già 24 anni: è quella di santa Teresa del Bambin Gesù alle bustecche. Grande festa, e messa solenne con l’arcivescovo Mario Delpini alle 17. Maggiori info qui.

Domenica al castello di Masnago laboratori da Favola per i bambini, con truccabimbi a tema “ce’era una volta il castello”, per uno scopo benefico: maggiori info qui.

Sabato 30 alle ACLI in via Speri della Chiesa Jemoli si inaugura la quindicesima edizione di Oktoberfoto: inaugurazione alle 16, mentre domenica 1 sarà ospite la famiglia Bosina. La manifestazione si prolungherà per tutto il mese, come d’abitudine: maggiori info qui.

Attenzione per il disagio giovanile in due eventi del weekend. Il primo, organizzato da Prefettura e Premio Chiara, si terrà sabato 30 settembre a Villa Recalcati: è un convegno sulle problematiche connesse al disagio giovanile, anche con riferimento al protocollo d’intesa sottoscritto in Prefettura nel giugno scorso. Maggiori info qui. Il secondo sarà per tutta la giornata di sabato 30 al race village della Grand Fondo Tre Valli: presenti al Gazebo di Gulliver lì allestito ci sarà infatti un team di psicologi esperti in questi argomenti che saranno disponibili dalle 10:00 alle 18:00 per rispondere alle domande e offrire consigli. Maggiori info qui.

Il 30 settembre alle ore 18 in Sala Morselli Biblioteca civica si parla della varese che non c’è più con “Rileggere e rivivere”, l’incontro di presentazione di un progetto più ampio del Cavedio che vuole dare uno sguardo sulla città dell’epoca con immagini e letture: in particolare la città della “Bella Epoque” narrata dai libri del tempo o da autori che hanno raccolto ricordi preziosi e immagini di chi l’ha vissuta. Maggior info qui.

La lista è sicuramente incompleta: vi invitiamo a segnalare quello che manca nei commenti, per completare il panorama degli eventi del weekend