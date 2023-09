Notte di forti piogge: tagli piante e allagamenti, colpito di nuovo il Saronnese

Ancora una notte di precipitazioni severe, e annunciate. Ancora la zona del Saronnese colpita duramente da fenomeni di forte intensità, dopo quelli di luglio, con ferite sui tetti delle abitazioni ancora ben visibili.

Dunque un’altra notte da dimenticare per il comando dei vigili del fuoco di Varese che alle 7 di venerdì aveva impegnate le squadre di numerosi distaccamenti per evadere richieste di socorso provenienti prevalentemente dall’area Sud del varesotto, con molti interventi per i sottopassi allagati, nei tratti di strada che corrono sotto ai cavalcavia ferroviari o stradali.

Si contano almeno 25 interventi di soccorso urgente per allagamenti nella zona di Saronno e su Busto Arsizio, ma chiamate al 115 arrivano anche da altre parti della provincia.

A Casale Litta un albero caduto tra Villadosia e Daverio impediva la circolazione prima dell’alba (foto). Problemi sempre per piante cadute anche a Induno Olona lungo la statale della Valganna.

Problemi anche alla circolazione ferroviaria con un guasto ad un treni merci fermo nei pressi della stazione di Sesto Calende che ha generato ritardi di 30 minuti sulla linea Domodossola – Gallarate.

Le previsioni meteo – Centro geofisico prealpino – per il prosieguo della giornata di venerdì parlano di «locali rovesci e temporali che andranno poi gradualmente esaurendosi da metà giornata lasciando spazio a maggiori schiarite».