Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Varese: colpite le valli, alberi a terra e disagi

Ancora ore di passione, sempre la notte, sempre sul Varesotto per il maltempo che questa volta ha risparmiato le zone del Sud, Bustocco e Saronnese già afflitti dalle tempeste estive, e si è concentrato in precise zone delle valli e torno al capoluogo.

Dalla mezzanotte i vigili del fuoco sono impegnati con oltre 15 interventi per diversi tagli pianta fra Orino, Azzio, Castello Cabiaglio e Brinzio: legname sulle strade e disagi per i residenti con danni alle proprietà. (nella foto: uno degli interventi di sgombero piante sulla sede stradale lungo la strada provinciale sp45 in corso prima delle 8 di venerdì)

A Malnate un albero ha travolto un’auto parcheggiata fortunatamente senza feriti, mentre nella zona della valtravaglia sempre un albero ha travolto la linea elettrica aerea lasciando diverse utenze senza luce nelle frazioni rivierasche del maggiore. Problemi anche nell’estremo Luinese con interventi segnalati nella frazione di Lozzo.

Le precipitazioni forti con associati fenomeni di vento erano attese secondo l’ultima allerta della protezione civile che riguarderà anche le prossime ore. Maltempo che persisterà per l’intera giornata di venerdì segnata da un abbassamento termico, per migliorare sensibilmente sabato.